Нефть закупается у греческого НПЗ Motor Oil Hellas, который получает ее с нефтехранилища в Турции. Это позволяет скрыть принадлежность нефти к РФ и продавать ее в обход санкций.

На втором году полномасштабного российского вторжения в Украину, Пентагон закупает топливо, в котором есть следы российской нефти.

Как говорится в материале Washington Post, нефть закупается у греческого нефтеперерабатывающего завода Motor Oil Hellas, который получает ее с нефтехранилища в Турции. Это позволяет скрыть принадлежность нефти к РФ и продавать ее в обход санкций,

"НПЗ Motor Oil Hellas на берегу Эгейского моря в Греции закупает нефтепродукты после того, как право собственности на них несколько раз меняют, что позволяет скрыть "российский след". Греческий нефтеперерабатывающий завод получает мазут с терминала Dortyol в Турции, куда поступают нефтепродукты российского нефтяного гиганта Роснефть", - говорится в материале.

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Автор статьи пишет, что специалисты предполагают большие объемы мазута, который поставляют из Dortyol в Motor Oil Hellas, а также практику смешивания продуктов различного происхождения во время хранения.

"В результате в смесь попадает большое количество российского продукта. Точное количество российских нефтепродуктов, которое Пентагон закупил у Греции, не удалось определить", - говорится в материале.

По данным WP, с момента вступления в действие санкций против российской нефти Пентагон подписал с греческим НПЗ контракты на сумму почти в 1 миллиард долларов.

Представитель Агентства оборонной логистики Пентагона, которое занимается закупками топлива для армии США, Джо Йосва заявил, что агентство не знает о "российском следе" в топливе. Его подрядчики, в том числе Motor Oil Hellas, "несут ответственность за обеспечение соблюдения применимых законов и правил, касающихся бизнеса с Россией и российскими компаниями", и должны подтверждать соблюдение этих правил, добавил Йосва в комментарии журналистам.

В Motor Oil Hellas опровергают информацию о покупке российской нефти и заявляют, что весь импорт "сертифицирован как несанкционированное происхождение".

Ситуация с российской нефтью

В июле 2023 года поставки российской нефти через страны Запада существенно изменились.

Тогда же стало известно о том, что украинские танки работают на топливе из российской нефти.

Financial Times писал о том, что Россия научилась обходить потолок цен на нефть. По информации издания три четверти поставок российской нефти в августе осуществлялись без западных страховок, которые являются главным рычагом влияния на соблюдение потолка цен $60 за баррель.

В октябре 2023 года сообщалось о том, что США ввели санкции против владельцев танкеров за перевозку российской нефти по ценам выше предельного уровня.

В начале ноября 2023 года экспорт российской нефти взлетел до четырехмесячного максимума.

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