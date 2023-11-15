Из-за роста мировых цен на нефть в этом году, большая часть нефти РФ продается выше установленного порога цен.

Страны Запада изучают новые методы введения ценового ограничения на российскую нефть. Согласно новым планам Европейского Союза, Дании поручат проводить проверку и потенциально блокировать нефтяные танкеры Российской Федерации, которые проходят через ее воды.

Как пишет Financial Times, страны "Большой семерки", Евросоюз и Австралия в декабре того года ввели ограничение в $60 за баррель на экспорт российской нефти морским транспортом из-за вторжения в Украину. Однако, из-за роста мировых цен на нефть в этом году, большая часть нефти РФ продается выше потолка.

Теперь же Дания будет контролировать танкеры, которые проходят транзитом через ее проливы без западной страховки.

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По данным FT, российская нефть, которая транспортируется через Балтийское море, что составляет примерно 60% общего морского экспорта, на пути к международным рынкам пересекает именно датские воды.

Ситуация с российской нефтью

3 декабря 2022 года Совет ЕС установила предельную цену на российскую нефть на уровне 60 долларов США за баррель. В августе 2023 года Bloomberg писал, что ценовой потолок не действует и РФ в июле заработала на этом рекордную сумму.

В ноябре УНИАН сообщал, что Россия играет на нефтяных санкциях ради больших прибылей - большая часть ее экспорта не подпадает под ограничения.

Кроме того, Россия научилась обходить потолок цен на нефть. Три четверти поставок российской нефти в августе 2023 года осуществлялись без западных страховок.

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