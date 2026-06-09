За неделю ДТЭК вернул свет более чем 360 тысячам семей после обстрелов

С 1 по 7 июня энергетики компании ДТЭК восстановили электроснабжение более чем 360 тысячам семей в Донецкой, Днепропетровской, Одесской и Киевской областях, а также в Киеве, чьи дома остались без света в результате вражеских атак.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

"С 1 по 7 июня энергетики ДТЭК смогли полностью или частично восстановить электроснабжение жителям 65 населенных пунктов, лишившихся света в результате вражеских атак. Электричество снова доступно для более чем 360 тысяч семей", – говорится в нем.

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Отмечается, что больше всего восстановлений было в Донецкой области, где в течение недели энергетикам удалось вернуть свет 145,8 тысячам семей после обстрелов.

В то же время в Киеве за это время энергетики восстановили электроснабжение 140 тысячам семей.

Также с 1 по 7 июня ремонтные бригады вернули свет почти 71 тысяче семей Днепропетровской области, 2,5 тысячам семей Одесской области, а также более чем тысяче домов Киевской области.

Напомним, в течение апреля энергетики ДТЭК Рината Ахметова восстановили электроснабжение в домах 1,5 млн семей, которые остались без электричества из-за вражеских атак.