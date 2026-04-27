За неделю ДТЭК вернул свет 237 тысячам семей после вражеских атак

В течение недели энергетики компании ДТЭК восстановили электроснабжение 237 тысячам семей, чьи дома были обесточены из-за вражеских атак.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

"С 20 по 26 апреля энергетики ДТЭК смогли полностью или частично восстановить электроснабжение жителям 367 населенных пунктов, лишившихся электричества в результате вражеских атак. Электричество снова доступно для более чем 237 тысяч семей", – говорится в нем.

Видео дня

Отмечается, что больше всего восстановлений было в Днепропетровской области. Здесь энергетики смогли за неделю вернуть свет 190 тысячам семей.

В то же время энергетики вернули электричество 33,3 тысячам семей в Донецкой области.

Также в Одесской области энергетики вернули свет почти 13 тысячам семей, а в Киевской области – одной тысяче.

В ДТЭК подчеркнули, что энергетики компании делают все возможное, чтобы максимально быстро устранять повреждения.

Напомним, на прошлой неделе энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет в дома 539 тысяч семей после вражеских атак.

