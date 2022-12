С 1 января 2023 японские страховые компании прекратят страховать военные риски в территориальных водах России и Украины.

Покупатели российского сжиженного природного газа в Японии могут остаться без товара. Это связано с тем, что страховые компании страны отказываются покрывать риски по транспортировке газа из-за войны России против Украины.

Как сообщает Bloomberg, уже с 1 января 2023 японские страховые компании прекратят страховать военные риски в территориальных водах России и Украины. Такое решение приняли в Tokio Marine Holdings Inc., Sompo Holdings Inc. и MS&AD Insurance Group Holdings Inc.

Ожидается, что такое решение страховиков повлияет на маршруты судов, в том числе через Черное и Азовское моря, а также в водах у востока России. Эксперты считают, что дальнейшие перебои с поставками топлива создадут дополнительные трудности для Японии.

"Любые дальнейшие перебои в поставках топлива усугубят трудности для скудной на ресурсы Японии, которая в значительной степени полагается на импорт, особенно из Сахалина. Токио неоднократно подчеркивал важность Сахалина-2 для поддержания энергетической безопасности страны, особенно по мере роста спроса на отопительные ресурсы в зимние месяцы", – говорится в материале.

В связи с этим Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co., подразделение Tokio Marine и одна из страховых компаний, начала переговоры с перестраховщиками о возобновлении андеррайтинга и получила положительные отзывы.

Экспорт газа из России

Из-за полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года, на страну-агрессора продолжают накладывать санкции. Они коснулись и одного из главных источников прибыли в экономике РФ – нефтегазового рынка.

Так, министры энергетики стран Европейского Союза договорились об установлении предельной цены на газ. Она составит €180 за мегаватт-час (МВт/ч). Соглашения удалось достичь после недельных переговоров.

Кроме того, на десятом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину Монголия пытается "диверсифицировать" газовый сектор, чтобы уйти от зависимости от российского соседа. Монголия рассчитывает на такие страны, как Австралия, для укрепления двустороннего и многостороннего сотрудничества.

