Монголия почти 100% газ покупает у России.

На десятом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину Монголия пытается "диверсифицировать" газовый сектор, чтобы уйти от зависимости от российского соседа.

Как заявил вице-премьер Монголии Сайнбуян Амарсайхан, его страна почти 100% газа покупает у России и хотя российские источники важны для обеспечения "непрерывных поставок по разумной цене и своевременной доставке", страна стремится "диверсифицировать" свой газовый сектор и экономику в целом "как можно быстрее", сообщает Sky News.

Монголия рассчитывает на такие страны, как Австралия, для укрепления двустороннего и многостороннего сотрудничества. Амарсайхан отметил, что Монголия — большая страна, не имеющая выхода к морю, зажатая между Китаем и Россией.

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Война в Украине и ситуация с газом:

31 августа "Газпром" приостановил поставки газа в Европу по "Северному потоку-1". 26 сентября появилась информация об утечках газа на "Северном потоке". 27 сентября стало известно о взрывах в районе утечки.

28 сентября 2022 года страны ЕС потребовали немедленно ограничить цену на газ.

1 октября "Газпром" сократил поставки газа в Молдову на 30%, в тот же день "Газпром" прекратил поставки газа в Италию.

22 ноября "Газпром" заявил, что якобы фиксирует оседание в Украине газа, который поставляется потребителям в Молдову и пригрозил сократить объемы поставок газа Кишиневу. "Оператор ГТС Украины" опроверг обвинения в краже газа, который предназначен Молдове.

28 ноября 2022 года "Газпром" передумал сокращать транзит газа через Украину.

По состоянию на 1 декабря 2022 года "Газпром" сократил экспорт газа в страны ЕС почти в два раза.

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