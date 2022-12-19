Ограничения могут ввести в действие с 15 февраля.

Министры энергетики стран Европейского Союза договорились об установлении предельной цены на газ.

Она составит €180 за мегаватт-час (МВт/ч), пишет Reuters.

Соглашения удалось достичь после недельных переговоров. Согласно документу, верхняя граница цен на голубое топливо в Евросоюзе вступит в силу, если цены на газ в краткосрочных контрактах, заключаемых на газовом хабе Title Transfer Facility в Нидерландах, превысят 180 евро за мегаватт-час в течение трех дней подряд. Ограничения могут заработать с 15 февраля, однако не коснутся внебиржевых сделок.

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Трое официальных лиц ЕС рассказали изданию, что Германия поддержала соглашение Европейского Союза по потолку цены на газ. Как известно, она скептически относилась к установлению лимита.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже отреагировал на решение ЕС. По его словам, Россия подготовит ответные меры, однако для этого нужно время. Песков также назвал санкции "попыткой посягнуть на рыночный механизм".

Санкции против российского газа

19 октября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления в Европарламенте заявила о том, что Европа нашла замену для двух третей российского газа. Тогда же предложили ввести пакет мер по преодолению энергетического кризиса в ЕС в частности - механизм "динамического" потолка цен на газ.

В ответ Россия пригрозила прекращением поставок газа в Европейский союз, если страны-члены введут ограничение максимальной цены на него.

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