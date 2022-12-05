Исключение относительно сырой нефти из дальневосточного российского проекта Сахалин-2, в котором японские энергетические операторы имеют долю после выхода Shell, было принято в свете энергетической безопасности Японии.

Сегодня, 5 декабря 2022 года, Япония ввела ценовой потолок на российскую сырую нефть, за исключением импортированной с завода "Сахалин-2".

Как сообщает Reuters, решение было принято после договоренности между странами G7 и Австралией об ограничении цены на российскую сырую нефть на уровне 60 долл. за баррель в рамках последних санкций против России из-за ее войны в Украине.

Исключение относительно сырой нефти из дальневосточного российского проекта Сахалин-2, в котором японские энергетические операторы имеют долю после выхода Shell, было принято в свете энергетической безопасности Японии.

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Как говорится в материале, о дальнейших мерах по российским нефтепродуктам, которые должны начаться 5 февраля 2023 года, будет объявлено позже.

Война в Украине и эмбарго на российскую нефть:

В конце мая 2022 года лидеры стран ЕС договорились о введении запрета на экспорт российской нефти.

3 декабря Совет Европейского Союза принял решение об установлении предельной цены на нефть, экспортируемую из России, на уровне 60 долларов США за баррель.

5 декабря 2022 года нефтяные санкции ЕС против России вступили в силу.

Потолок цен означает, что с 5 декабря 27 стран Евросоюза, Великобритания, США, Канада, Япония и Австралия будут оказывать услуги, связанные с российской танкерной нефтью, только в том случае, если её закупили по установленной предельной цене или ниже. С 5 февраля 2023 года будет также запрещена закупка российских нефтепродуктов.

Ожидается, что нефтяное эмбарго сократит около 90% импорта нефти из РФ в страны Евросоюза до конца этого года.

Комментируя решение об ограничении цены на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель, президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении отметил, что это слабая позиция.

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