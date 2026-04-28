Риск ядерной катастрофы вырос до уровня времен холодной войны, – гендиректор МАГАТЭ

По словам Рафаэля Гросси, война вернулась в Европу и на Ближний Восток, а многосторонние механизмы, обеспечивающие мир и безопасность, находятся под огромным давлением.

Риск ядерной катастрофы вырос до уровней, которых не было со времен разгара Холодной войны. Об этом во время выступления на конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, отмечается в его сообщении в соцсети Х.

"Война вернулась в Европу и на Ближний Восток, а многосторонние механизмы, обеспечивающие мир и безопасность, находятся под огромным давлением. В современном ядерном пространстве мы сталкиваемся с неопределенной паузой, где больше участников, больше рисков и меньше ясности", – отметил Гросси.

Он призвал страны соблюдать Договор о нераспространении ядерного оружия. В то же время, по его словам, ядерная наука и технологии должны распространяться, ведь они поддерживают энергетическую и продовольственную безопасность, здравоохранение и защиту окружающей среды.

Справка УНИАН. Договор о нераспространении ядерного оружия – это международное соглашение, направленное на ограничение распространения ядерного оружия, содействие сотрудничеству в мирном использовании атомной энергии и достижение разоружения. Он признает пять государств ядерными (США, Российская Федерация, Китай, Великобритания, Франция), обязывает других не разрабатывать и не приобретать такое оружие и пересматривается каждые пять лет. Впрочем, в "ядерный клуб" неофициально входят Индия, Пакистан, КНДР и, вероятно, Израиль.

Заявление главы МАГАТЭ Рафаэля Гроси об угрозе ядерной катастрофы прозвучало на фоне заявлений ряда государств о намерениях получить ядерное оружие. В частности, премьер-министр Польши Дональд Туск сказал, что Варшава стремится создать собственное ядерное оружие.

Президент Финляндии Александр Стуб в марте 2024 года говорил, что его страна должна иметь "реальное ядерное средство сдерживания". 23 апреля уже в этом году финское правительство предложило парламенту снять законодательные ограничения на импорт ядерного оружия.

Также считается, что Иран движется к созданию ядерного оружия, хотя в 2026 году МАГАТЭ не обнаружило доказательств создания Ираном ядерной бомбы

