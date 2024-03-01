Пока что финское законодательство запрещает размещать ядерное оружие на территории страны.

Финляндия, которая в прошлом году вошла в состав НАТО, должна иметь "реальное ядерное средство сдерживания". Об этом заявил новый президент страны Александр Стубб, который сегодня вступил в полномочия, пишет Reuters.

Еще во время своей предвыборной кампании Стубб заявлял, что не видит ограничений для участия Финляндии в НАТО и готов разрешить транспортировать ядерное оружие через Финляндию - хотя и не хранить там. Но сегодня, на своей первой пресс-конференции в статусе президента, Стубб допустил размещение ядерного оружия на финской территории, если парламент страны внесет соответствующие изменения в законодательство - сейчас оно запрещает размещать ядерное оружие на финской территории.

"Я бы начал с того, что мы в Финляндии должны иметь реальное ядерное средство сдерживания. И это то, что мы имеем, потому что НАТО практически дает нам три средства сдерживания через наше членство. Первый - это военные, то есть солдаты, второй - это ракеты, то есть боеприпасы, и третий - это ядерное сдерживание, которое идет от США", - сказал Стубб журналистам.

Видео дня

Финляндия в НАТО

Как писал УНИАН, в апреле 2023 года Финляндия стала полноправным членом НАТО. После Второй мировой войны страна провозгласила о военном нейтралитете, воздержавшись от вступления в НАТО и Варшавский блок. После окончания холодной войны статус кво сохранялся, пока Россия не начала полномасштабное вторжение в Украину. Весной 2022 года Финляндия подала заявку на вступление в НАТО.

После этого Россия начала систематически угрожать Финляндии, намекая на военную агрессию против нее. Эти угрозы озвучивал в том числе и сам российский диктатор Владимир Путин.

Вас также могут заинтересовать новости: