МАГАТЭ не нашло доказательств создания ядерного оружия в Иране, но есть опасения

Ранее Иран отказался предоставить инспекторам агентства полный доступ к ядерным объектам.

МАГАТЭ не обнаружило доказательств создания Ираном ядерной бомбы. Однако там не могут подтвердить, что ядерная программа страны имеет исключительно мирный характер.

Такое заявление сделал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в соцсети Х. Он добавил, что хотя доказательств создания ядерной бомбы Тегераном не имеется, страна имеет крупные запасы урана, обогащенного почти до оружейного уровня.

Этот факт, а также отказ Ирана предоставить инспекторам агентства полный доступ к ядерным объектам, вызывает серьезную обеспокоенность, добавил Гросси.

"По этим причинам в моих предыдущих докладах указывается, что до тех пор, пока Иран не окажет содействие МАГАТЭ в разрешении нерешенных вопросов по гарантиям, агентство не сможет предоставить подтверждение того, что ядерная программа Ирана носит исключительно мирный характер", – резюмировал гендиректор МАГАТЭ.

Ядерная программа Ирана: другие заявления

Спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что на переговорах по ядерной программе Ирана Тегеран заявлял, что способен создать 11 ядерных бомб. По его словам, к третьему раунду встреч стало понятно, что достичь соглашения не получится.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху так же говорил, что наращивание иранского ядерного потенциала через несколько месяцев стало бы "неуязвимым". После атак летом 2025 года Тегеран начал строить "подземные бункеры", где могли разрабатываться баллистические ракеты и атомные бомбы.

