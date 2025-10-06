Как отметили в Минэнерго, обстрелы РФ добавляют сложностей.

Россия наращивает интенсивность атак по украинской газовой инфраструктуре. Однако, одновременно с этим, растет и скорость реакции Украины на эти удары, что дает шанс на успешное прохождение отопительного сезона.

Такое мнение высказал заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Андрей Закревский в эфире "Новости Live".

"Лечение" происходит очень быстро. То есть, несмотря на то, что удары становятся все сильнее, наша скорость реакции существенно возросла", - отметил эксперт.

Видео дня

Впрочем, несмотря на скорость реакции, вопрос обеспечения Украины газом для прохождения отопительного сезона остается открытым. Министерство энергетики еще до последних атак россиян на объекты газодобычи, которые происходили в ночь на 3 и 5 октября, заявило, что попросило международных партнеров обеспечить дополнительный импорт газа из-за потери части газодобычи.

"До массовой атаки РФ по нефтегазовому комплексу подготовка к отопительному сезону продолжалась по утвержденному графику. Однако мы понимаем, что обстрелы врага добавляют нам сложностей", - сказал заместитель министра энергетики Артем Некрасов в эфире телемарафона.

Он напомнил, что к началу отопительного сезона планировалось накопить в хранилищах минимум 13,2 млрд кубометров газа. С учетом собственной добычи, 4,6 млрд кубометров газа планировалось импортировать.

По данным Expro, по состоянию на 14 сентября, запасы газа в газохранилищах превысили прошлогодние, достигнув отметки 12,055 миллиардов кубометров.

Атаки РФ на газовую инфраструктуру Украины

Россия продолжает систематические атаки на энергетическую и газовую инфраструктуру Украины. В ночь на 3 октября стало известно о самой масштабной атаке на газовую инфраструктуру НАК "Нафтогаз Украины". По словам руководителя компании Сергея Корецкого, часть разрушений в результате атаки были критическими.

В ночь на 5 октября российские оккупанты нанесли второй за неделю массированный удар по газовым объектам, которые обеспечивают украинцев газом в отопительный период.

Из-за масштабных атак РФ, Украина была вынуждена существенно увеличить импорт голубого топлива.

Энергетический эксперт Геннадий Рябцев высказал мнение, что для прохождения отопительного сезона Украина должна как минимум накопить в газохранилищах 13,5 миллиардов кубометров газа.

Вас также могут заинтересовать новости: