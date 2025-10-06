Россия наращивает интенсивность атак по украинской газовой инфраструктуре. Однако, одновременно с этим, растет и скорость реакции Украины на эти удары, что дает шанс на успешное прохождение отопительного сезона.
Такое мнение высказал заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Андрей Закревский в эфире "Новости Live".
"Лечение" происходит очень быстро. То есть, несмотря на то, что удары становятся все сильнее, наша скорость реакции существенно возросла", - отметил эксперт.
Впрочем, несмотря на скорость реакции, вопрос обеспечения Украины газом для прохождения отопительного сезона остается открытым. Министерство энергетики еще до последних атак россиян на объекты газодобычи, которые происходили в ночь на 3 и 5 октября, заявило, что попросило международных партнеров обеспечить дополнительный импорт газа из-за потери части газодобычи.
"До массовой атаки РФ по нефтегазовому комплексу подготовка к отопительному сезону продолжалась по утвержденному графику. Однако мы понимаем, что обстрелы врага добавляют нам сложностей", - сказал заместитель министра энергетики Артем Некрасов в эфире телемарафона.
Он напомнил, что к началу отопительного сезона планировалось накопить в хранилищах минимум 13,2 млрд кубометров газа. С учетом собственной добычи, 4,6 млрд кубометров газа планировалось импортировать.
По данным Expro, по состоянию на 14 сентября, запасы газа в газохранилищах превысили прошлогодние, достигнув отметки 12,055 миллиардов кубометров.
Атаки РФ на газовую инфраструктуру Украины
Россия продолжает систематические атаки на энергетическую и газовую инфраструктуру Украины. В ночь на 3 октября стало известно о самой масштабной атаке на газовую инфраструктуру НАК "Нафтогаз Украины". По словам руководителя компании Сергея Корецкого, часть разрушений в результате атаки были критическими.
В ночь на 5 октября российские оккупанты нанесли второй за неделю массированный удар по газовым объектам, которые обеспечивают украинцев газом в отопительный период.
Из-за масштабных атак РФ, Украина была вынуждена существенно увеличить импорт голубого топлива.
Энергетический эксперт Геннадий Рябцев высказал мнение, что для прохождения отопительного сезона Украина должна как минимум накопить в газохранилищах 13,5 миллиардов кубометров газа.