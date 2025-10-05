Это второй массированный удар россиян по газовой инфраструктуре Украины за неделю.

В ночь на 5 октября российские оккупанты нанесли второй за неделю массированный удар по газовым объектам, которые обеспечивают украинцев газом в отопительный период.

Об этом сообщили в НАК "Нафтогаз Украины". Там детализировали, что есть попадания и разрушения. Специалисты компании и спасатели работают на местах - ликвидируют последствия и оценивают масштабы повреждений.

"Никакого военного значения атакованные объекты не несут. Эти маниакальные террористические удары направлены только на одно - лишить украинцев газа, тепла и света", - прокомментировал председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.

Напомним, Минэнерго уже сообщало, что в результате удара россиян по объектам энергетической инфраструктуры, повреждено оборудование АО "Запорожьеоблэнерго", из-за чего жители областного центра и Запорожского района остались без света.

Удары россиян по энергообъектам

Два дня назад россияне атаковали газодобывающие объекты в Харьковской и Полтавской областях. Тогда в "Нафтогазе" сообщили, что это был комбинированный удар, в котором применены 35 ракет, в том числе существенное количество баллистических, и 60 дронов.

Это была самая массированная атака на украинскую газодобывающую инфраструктуру с начала полномасштабной войны, в результате которой значительная часть объектов повреждена, часть разрушений критические.

