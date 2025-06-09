По словам Геннадия Рябцева, Украина может приобрести около миллиарда кубометров газа у Норвегии.

В украинских подземных хранилищах пока не хватает около 9 миллиардов кубометров газа для стабильного прохождения следующего отопительного сезона.

Если государство вовремя не воспользуется имеющимися возможностями по закупке, Украина рискует открыть следующий отопительный сезон с дефицитом. Об этом в комментарии УНИАН сообщил энергетический эксперт Геннадий Рябцев.

"Минимум, что должно быть в хранилищах на 1 ноября – это 9 (миллиардов кубометров газа, – УНИАН). То есть мы должны выйти на 13,5 с чем-то миллиардов кубометров, из которых 4,5 миллиарда – это буферный газ, который нельзя отбирать", – отмечает эксперт.

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По его словам, общего объема "голубого топлива" в 13,5 миллиарда кубометров должно хватить, если температура воздуха зимой не будет задерживаться надолго ниже отметки минус 10 градусов по Цельсию. Если же зима будет холодной, придется дополнительно тратиться на резервное топливо.

Где искать газ

Геннадий Рябцев отмечает, что Украина сейчас добывает около 40 миллионов кубометров газа в сутки. В то же время суточный уровень потребления в неотапливаемый сезон – 25 миллионов кубометров.

"Это означает, что сейчас до 1 ноября мы сможем закачать 3 миллиарда кубометров (газа собственной добычи, – УНИАН). Это мало, конечно, и нужно, во-первых, смотреть на то, сможем ли мы увеличить добычу в течение года и простимулировать газовые компании. Во-вторых, сколько мы можем взять и докупить за рубежом", – говорит Геннадий Рябцев и добавляет, что из законтрактованных НАК "Нафтогаз Украины" 1,5 миллиарда кубометров газа с начала 2025 года 1 миллиард "уже съели".

Часть газа мы можем получить по Трансбалканскому коридору из Греции. Эксперт отмечает, что этот маршрут способен обеспечить максимум 3 миллиона кубометров в сутки.

"Этот маршрут не такой уж и большой. Из него питаются по меньшей мере 9 стран, в частности Венгрия и Словакия. Поэтому, если там что-то свободное будет, то нужно этим сразу воспользоваться", – отметил Геннадий Рябцев

Еще около миллиарда кубометров Украина может получить от Норвегии. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о договоренности с этой страной относительно покрытия вероятного дефицита газа стоимостью 1 миллиард евро. Геннадий Рябцев объясняет, что "за этот миллиард можно купить примерно миллиард кубометров газа".

"Кроме норвежских средств еще есть деньги, которые передавались для создания стратегического запаса газа НАК "Нафтогаз Украины", определенные поступления или определенные обещания от других участников Фонда поддержки энергетики, то есть достаточно большое количество возможностей. Если мы ими не воспользуемся, то будем с нехваткой газа в начале сезона", – отмечает эксперт, напоминая, что из-за срочного импорта "голубого топлива" зимой "Нафтогаз" потратил лишние средства, которые должен был бы тратить на закупку газа сейчас.

Запасы газа в Украине

В начале мая 2025 года президент Владимир Зеленский заявил, что в случае нехватки газа Украина сможет импортировать его из Норвегии за 1 млрд евро.

Ранее весной энергетический эксперт Александр Харченко в интервью УНИАН констатировал, что запасы газа в газохранилищах обвалились на 35%. По его словам, собственная добыча газа в текущем состоянии не позволит Украине закачать в хранилища больше, чем 4-4,5 миллиарда кубометров. Поэтому не менее 4 миллиардов необходимо искать на внешних рынках.

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