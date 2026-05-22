Украинские дроны вывели из строя один из крупнейших НПЗ России, – Reuters

На фоне украинских атак Россия уже столкнулась с проблемами ряда крупных нефтеперерабатывающих предприятий в центральной части страны

После атаки украинских дронов российский нефтеперерабатывающий завод NORSI в Нижегородской области частично остановил работу. Речь идет об одном из крупнейших НПЗ России, принадлежащем "Лукойлу". Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли.

По данным агентства, после удара была остановлена основная установка первичной переработки нефти CDU-6. Именно она обеспечивает более половины мощности предприятия.

"Остановка CDU-6 приведет к резкому снижению объемов переработки на НПЗ", – сообщили источники.

Завод NORSI способен перерабатывать до 16 миллионов тонн нефти в год – это около 320 тысяч баррелей в сутки. Установка CDU-6 перерабатывала примерно 190 тысяч баррелей ежедневно.

На фоне украинских атак Россия уже столкнулась с проблемами ряда крупных нефтеперерабатывающих предприятий в центральной части страны. Reuters пишет, что многие НПЗ были вынуждены сократить производство или временно остановить отдельные мощности.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин ранее подтвердил пожар на промышленном объекте после атаки.

В свою очередь Генштаб ВСУ сообщил об ударе по нефтеперерабатывающему заводу возле города Кстово, примерно в 450 километрах от Москвы.

Удары Украины по российским НПЗ

По сообщению Reuters, ключевые НПЗ в центральной России остановились после украинских ударов. Совокупная мощность нефтеперерабатывающих заводов, полностью или частично остановивших работу, превышает 83 млн метрических тонн в год, или около 238 000 тонн в день. Это составляет около четверти общей мощности нефтепереработки в России.

Также, в городе Сызрань Самарской области РФ ночью 21 мая, предположительно, был атакован нефтеперерабатывающий завод. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев объявил, что в регионе введен режим "Ковер" из-за угрозы атак украинских беспилотников. В результате атаки БПЛА на Сызрань погибли два человека и есть пострадавшие.

