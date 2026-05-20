Дроны атаковали Россию: прилетело по крупному НПЗ 'Лукойла', - СМИ

Дроны атаковали Нижегородскую область РФ. Вероятно, поражен нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в городе Кстово. Об этом сообщает российский телеграм-канал Astra.

Отмечается, что местные паблики под утро сообщали о пролетах беспилотников над городом, взрывах, а впоследствии и о пожаре. Местные власти объявили, что школьники Кстовского района из-за атаки переведены на дистанционное обучение.

"По кадрам очевидцев OSINT-аналитик Astra установил, что поражен объект в юго-западной части НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" (вероятно, установка ЭЛОУ-АВТ)", – говорится в сообщении.

ЭЛОУ-АВТ – это базовая комбинированная установка первичной переработки нефти на нефтеперерабатывающих заводах, главная задача которой – подготовка сырой нефти и разделение ее на базовые фракции.

Как пояснило издание, "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" является одним из ведущих НПЗ России. Завод важен, в частности, для обеспечения Московской области. Его мощность по первичной переработке нефти составляет около 17 млн тонн в год.

Кроме того, ночью, вероятно, был атакован химкомплекс "Невинномысский Азот" в Ставропольском крае России.

"Под Невинномыском наша ПВО отражает налет вражеских беспилотников, нацеленный на промзону города. Есть сбитые", – заявил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

По данным Astra, пожар возник на территории химкомбината "Азот".

18 мая Силы обороны уже наносили удары по заводу "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в Кстово. Как сообщал Генеральный штаб ВСУ, на территории предприятия был зафиксирован пожар. Также 19 мая была поражена нефтеперекачивающая станция "Ярославль-3" в районе населенного пункта Семибратово Ярославской области РФ.

Накануне мы писали, что после атаки украинских беспилотников в РФ два НПЗ остановили производство. Речь шла о Московском нефтеперерабатывающем заводе и заводе в городе Рязань.

