Индия впервые за семь лет ждала нефть из Ирана, но танкер резко изменил курс, - Bloomberg

Индия не закупает иранскую нефть с мая 2019 года, когда она прекратила импорт из-за санкций США.

Танкер с иранской нефтью, который мог стать первой поставкой в Индию за почти семь лет, внезапно изменил курс и теперь направляется в Китай, пишет Bloomberg.

Отмечается, что речь идет о судне Ping Shun – танкере класса Aframax, построенном в 2002 году и внесенном в санкционный список США в 2025 году. По данным компании Kpler, которая отслеживает движение судов, в настоящее время танкер подает сигнал о прибытии в китайский город Дуньин в провинции Шаньдун.

Еще в начале недели судно указывало пунктом назначения индийский порт Вадинар на западном побережье, однако впоследствии резко изменило курс на юг. В то же время такие сигналы не являются окончательными и могут измениться в любой момент.

Индия не закупает иранскую нефть с мая 2019 года, когда прекратила импорт из-за санкций Вашингтона. Президент США Дональд Трамп временно смягчил ограничения для иранских грузов, которые уже находятся в море, однако вопросы расчетов, логистики и страхования продолжают осложнять возможные сделки.

Война с Ираном и блокировка Ормузского пролива – главные новости

2 апреля цены на нефть существенно выросли после предыдущего падения. Таким образом котировки отреагировали на заявление президента Дональда Трампа о том, что США будут продолжать наносить удары по Ирану.

Издание The Economist писало, что, несмотря на блокирование Ормузского пролива для стран Персидского залива, иранские танкеры продолжают курсировать по проливу. Поэтому Иран сейчас зарабатывает почти вдвое больше от продажи "черного золота" ежедневно, чем до начала бомбардировок со стороны США и Израиля.

Ранее сообщалось, что контроль над Ормузским проливом дает Ирану возможность наладить поток доходов. С каждого судна Иран взимает по 2 млн долларов за безопасный проход через пролив. Таким образом, в месяц страна может привлекать миллиарды долларов в бюджет.

Вас также могут заинтересовать новости: