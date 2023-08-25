Ирану разрешили экспортировать больше нефти туда, куда ее продает Россия.

США по тайной договоренности с Ираном неофициально сняли с него часть санкций, чтобы иранская нефть могла активнее выходить на мировой рынок и потеснить российскую нефть. Об этом пишет издание Bloomberg.

"Месяцы тайной дипломатии между двумя странами привели к прогрессу в обмене пленными, разблокировании замороженных активов и, возможно, даже в обогащении Ираном урана. Кажется, они также достигли неофициальной договоренности по потокам нефти", - говорится в статье.

На правах анонимности официальные лица США рассказали журналистам, что они постепенно ослабили определенные санкции в отношении продажи иранской нефти. Тегеран восстановил добычу до самого высокого уровня с момента введения запрета пять лет назад и поставляет в Китай наибольшее количество сырой нефти за последнее десятилетие. Иранские чиновники уверены, что вскоре они будут выкачивать еще больше.

Видео дня

Благодаря этому на мировом рынке выросло предложение, тянущее цены вниз. А это уже в частности может быть выгодным для президента США Джо Байдена, которому предстоит начать предвыборную кампанию.

"Это традиционная игра в энергетическую дипломатию: заключать сделки, чтобы получить дополнительные баррели. Экономические интересы США и Ирана совпадают, когда дело доходит до увеличения количества баррелей на рынке", — сказала Хелима Крофт, руководитель глобальной товарной стратегии RBC Capital Markets LLC в Нью-Йорке.

Издание отмечает, что Вашингтон все еще не будет терпеть покупки иранской нефти его партнерами (Южной Кореей, Японией или европейскими странами), но он спокойно относится к расширению продаж в Китай.

Тегеран предлагает Пекину большие скидки на свою нефть, чтобы конкурировать с российскими поставками, от которых отказалась Европа. По словам трейдеров, два основных сорта в Иране в настоящее время торгуются со скидкой до марки Brent более 10 долларов за баррель.

Также Тегеран вынужден конкурировать с Россией за так называемый "теневой флот" старых танкеров, ведь "белые" перевозчики из-за санкций не могут сотрудничать с Ираном. Эксперты сомневаются, что России и Ирану хватит на двоих всего теневого флота, доступного на рынке.

Санкции против Ирана

Как ранее писал УНИАН, США готовы ослабить санкции против Ирана в обмен на согласие прекратить поставлять дроны в Россию. США требуют, чтобы Иран прекратил поставки в Москву не только дронов, но и запчастей к ним.

Между тем Евросоюз начал новый режим санкций против Ирана из-за его поддержки агрессивной войны России против Украины. В частности под запрет попал экспорт из Евросоюза в Иран компонентов, используемых в конструировании и производстве беспилотных летательных аппаратов.

Вас также могут заинтересовать новости: