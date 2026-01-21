Отопление в Киеве массово начнут подавать в дома этой ночью, - Кличко

Весь процесс должен уложиться примерно в сутки.

Сегодня ночью в киевские многоэтажки, оставшиеся без отопления в результате российских обстрелов 9 и 20 января, начнут подавать теплоноситель. Об этом в своем Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Таких домов на данный момент 3260. Чтобы тепло дошло до домов киевлян, нужно ориентировочно двое суток", - написал он.

По словам городского головы, водоснабжение уже должно быть у всех жителей города.

Видео дня

"Коммунальщики и энергетики продолжают работать, чтобы восстановить киевлянам тепло- и энергоснабжение", - добавил мэр.

Ситуация с отоплением в Киеве

Как писал УНИАН, вчера утром, после очередной российской атаки на Киев, без тепла остались 5635 многоэтажек. По словам мэра Виталия Кличко, почти 80% из них - это дома, куда до этого уже успели вернуть теплоснабжение после предыдущей российской атаки 9 января. На вечер 19 января, перед обстрелом 20 января, без тепла оставались всего 16 домов, уверял мэр.

По состоянию на утро сегодня почти 60% потребителей Киева сидели без света и около 4 тысяч домов не имели отопления. Такие данные озвучивал президент Владимир Зеленский.

Вас также могут заинтересовать новости: