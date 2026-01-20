Половина Киева без отопления: в Yasno рассказали о последствиях российского обстрела

Энергетики работают над восстановлением подачи света, несмотря на мороз.

В Киеве продолжаются экстренные отключения света, есть перебои с водоснабжением, а половина жилых домов осталась без отопления. Об этом сообщил гендиректор компании Yasno Сергей Коваленко в Facebook.

"В Киеве продолжаются экстренные отключения. Графиков нет. После обстрела на данный момент дополнительно к экстренным 173 тысячи клиентов - без света. Также городские власти говорят о перебоях с водоснабжением на Левом берегу. Без отопления сейчас около половины жилого фонда города", - говорится в сообщении.

По словам Коваленко, энергетики работают над восстановлением подачи света несмотря на мороз.

"Когда у вас появится свет, не включайте сразу все электроприборы в розетку, потому что это может привести к аварии, на ремонт которой уйдет значительно больше времени", - призвал гендиректор Yasno украинцев.

Россия обстреляла Киев 20 января - главные новости

Первый заместитель министра энергетики Артем Некрасов сообщил, что Россия снова ударила по энергетике Украины, временно оставив без света часть потребителей в Киеве и шести областях. Кроме Киева, без света находятся часть жителей Одесской, Днепропетровской, Сумской, Ривненской, Харьковской и Киевской областей.

Из-за обстрелов РФ и обесточивания объектов "Киевводоканала" без воды остался почти весь Левый берег Киева - Деснянский, Дарницкий, Днепровский районы. На Троещине вода подается со сниженным давлением, аналогичная ситуация в Шевченковском, Соломенском, Голосеевском районах.

