Тысячи домов без тепла и света: Зеленский рассказал о ситуации в Киеве

В настоящее время к ремонтным работам привлечены необходимые ремонтные бригады и коммунальщики.

По состоянию на утро почти 60% Киева остается без света и около 4 тысяч домов без тепла. Об этом по итогам энергетического селектора сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства добавил, что самая сложная ситуация со светом, кроме Киева и области, сейчас в Харьковской и Сумской областях.

"Ремонтные бригады и ГСЧС Украины, работники энергетических компаний, коммунальных служб задействованы по максимуму", - проинформировал президент Украины.

Также, по словам Зеленского, во время совещания обсудили ускорение ремонтов сетей и подстанций. При этом он не уточнил, о каких шагах или ресурсах идет речь.

Атака РФ на Киев - последние новости

В ночь на 20 января Россия нанесла массированный ракетно-дроновый удар по столице и ряду регионов Украины. Из-за этого в Киеве тысячи многоэтажек остались без отопления. Также, по словам местных властей, левый берег столицы временно остался без водоснабжения.

Позже в "Укрэнерго" сообщили, что самая сложная ситуация с электричеством в Киеве, а также в Киевской, Полтавской и прифронтовых Харьковской, Сумской и Донецкой областях.

Энергетический эксперт Станислав Игнатьев прогнозирует, что из-за последствий очередной российской атаки на энергетику Киев будет сидеть без света до 20 часов в сутки.

