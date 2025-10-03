Глава МИД Венгрии Петр Сийярто в очередной раз дал понять, что его страна не откажется от российского газа.

Венгрия 2 октября подписала крупнейшее в своей истории соглашение о закупке сжиженного газа не из Российской Федерации. Новым поставщиком станет Франция, пишет Reuters.

Согласно договору, венгерская компания MVMCEEnergy будет покупать у французской Engie в период с 2028 по 2038 годы по 400 млн кубометров газа в год. Впрочем, это очень малый объем для удовлетворения спроса в стране и замещения российских энергоресурсов.

"Учитывая, что Венгрия потребляет около 8 миллиардов кубометров газа в год, это покроет 5% ее спроса", - подсчитали журналисты.

Министр иностранных дел Венгрии Петр Сийярто на церемонии подписания соглашения дал понять, что его заключение не означает отказ от российского газа.

"Диверсификация для нас не означает, что мы заменяем существующие, хорошо функционирующие источники поставок на другие", - добавил он.

Издание напоминает, что Словакия и Венгрия в начале мая 2025 года отвергли планы Европейской комиссии по постепенному отказу от импорта российского газа и других энергоносителей.

Похоже, что, несмотря на подписание уже второго соглашения о закупке газа не у России, Венгрия и в дальнейшем не готова сказать "окончательное прощай" российскому газу.

"Мы не принимаем никакого давления или принуждения в этом вопросе и не будем платить военную премию", - заявил Сийярто.

Отказ ЕС от российского газа

18 июня Еврокомиссия представила план отказа от импорта российского газа. Он предусматривал прекращение импорта голубого топлива странами-членами блока с января 2028 года.

Венгрия долгое время вставляла палку антироссийским энергетическим обсуждениям и ограничениям в ЕС. Вместе с тем, 9 сентября стало известно, что официальный Будапешт подписал 10-летнее соглашение об импорте "голубого топлива" с компанией Shell. В то же время, он отметил, что его страна пока не готова полностью попрощаться с российским газом.

После призывов Трампа к Евросоюзу как можно скорее отказаться от энергоносителей из РФ, Европа представила 19-й пакет антироссийских санкций, согласно которым блок может на год раньше попрощаться с российским газом.

Однако премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вновь заявил, что прекращение импорта российского газа больно ударит по экономике его страны.

