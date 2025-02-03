В Украину с визитом прибыл генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси.
Вечером в понедельник, 3 февраля, он сообщил в микроблоге X, что это уже его одиннадцатый визит в Украину за время полномасштабной войны. Глава МАГАТЭ отметил, что посетит Киевскую подстанцию, чтобы оценить повреждения и помочь предотвратить ядерную аварию:
"Все более уязвимая сеть представляет растущий риск для всех атомных электростанций, а не только для Запорожской АЭС".
Миссия МАГАТЭ в Украине
Как известно, Запорожская атомная электростанция контролируются российскими оккупационными войсками с марта 2022 года.
Осенью на станцию прибыла миссия Международного агентства по атомной энергии, часть сотрудников остались там для контроля за ситуацией.
Напомним, что в прошлом году Москва обвиняла украинские войска в атаках на Курскую атомную электростанцию. После этого ее по приглашению Путина посетил Гросси.