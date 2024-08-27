Глава агентства сказал, что сравнивать Чернобыльскую АЭС в Украине и Курскую АЭС в России неправильно.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси посетил и проинспектировал Курскую атомную электростанцию.

"В районе Курской АЭС действительно была опасность ядерного инцидента. Я принял предложение Владимира Путина посетить станцию, поскольку МАГАТЭ является международной организацией, которая по всему миру отвечает за обеспечение режима ядерной и энергетической безопасности атомных объектов", – заявил он во время пресс-конференции.

По словам директора МАГАТЭ на Курской АЭС используются реакторы типа РВПК (реактор высокой мощности канальный, – УНИАН). Они по своей конструкции не имеют защитной оболочки, а активная зона реактора фактически находится в обычном здании.

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"Целью моего приезда было лично оценить обстановку на Курской АЭС, и совместно с российскими коллегами найти какое-то решение сложившейся ситуации. Исходя из того, что мне удалось увидеть сегодня на станции, я могу сказать, что станция эксплуатируется в режиме, очень близком к нормальному", – пояснил Гросси, заявив, что МАГАТЭ хочет "предотвратить удар по Курской АЭС".

При этом он добавил, что видел на станции "следы атак дронов", и в МАГАТЭ "рассматривают это в контексте войны".

В то же время глава агентства сказал, что сравнивать Чернобыльскую АЭС в Украине и Курскую АЭС в России неправильно.

"На территории Курской АЭС действительно работает такой же реактор без защиты. При попадании в активную зону сложно сказать, будет ли ситуация такого же масштаба, как во время Чернобыльской аварии. Чтобы предотвратить ядерную катастрофу надо учитывать 5 принципов сформированных МАГАТЭ", – пояснил он.

По словам Гросси, на следующей неделе он будет в Украине. После чего снова планирует посетить РФ.

"С господином Зеленским мы будем говорить о ситуации на ЗАЭС. А также о присутствии МАГАТЭ на других ядерных объектах", – добавил Рафаэль Гросси.

Ситуация на Курской АЭС

Поскольку продолжается операция ВСУ в Курской области многие спекулировали на теме того, может ли станция быть захвачена украинскими военными. Российский диктатор Владимир Путин даже обвинял Силы обороны в намерениях атаковать станцию.

Вскоре в России снова заявили, что Украина якобы пыталась атаковать дроном-камикадзе Курскую атомную электростанцию. В пропагандистских СМИ РФ писали, что беспилотный летательный аппарат посадили средствами радиоэлектронной борьбы в непосредственной близости от станции.

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