В результате инцидента жертв и пострадавших нет, оборудование электростанции также не получило повреждений.

Сотрудники Международного агентства по атомной энергии сообщили о громких взрывах 5 января вблизи Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на официальном сайте Агентства.

По словам гендиректора МАГАТЭ, взрывы совпали с сообщениями об атаке дрона на учебный центр станции, что создало дополнительную угрозу ядерной безопасности на крупнейшей АЭС Европы.

Отмечается, что команда миссии МАГАТЭ, которая работает на ЗАЭС, зафиксировала два громких взрыва за пределами территории станции 5 января примерно в 12:45 и 15:45. В МАГАТЭ не подтвердили влияние этих взрывов. Команда также сообщила, что неоднократно слышала пулеметные очереди.

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В МАГАТЭ отметили, что в результате инцидента жертв и пострадавших нет, оборудование электростанции также не было повреждено.

"Нападение на любую атомную электростанцию является абсолютно неприемлемым. В свете повышенной военной активности возле ЗАЭС я снова призываю к максимальной сдержанности, чтобы предотвратить очевидную угрозу ее безопасности", - отметил Гросси.

Ситуация на ЗАЭС - что известно

Ранее УНИАН писал, что 16 ноября российские войска во время очередного обстрела повредили одну из высоковольтных линий, питающих захваченную Запорожскую атомную электростанцию.

В результате вражеского обстрела ночью 30 ноября Запорожская атомная станция в очередной раз оказалась на грани блэкаута. Тогда ЗАЭС потеряла питание одной из двух внешних линий электропередачи, соединяющих временно оккупированную ЗАЭС с объединенной энергосистемой Украины.

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