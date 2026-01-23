В Украине 24 января будут отключать электроэнергию: когда не будет света в субботу

Ограничительные меры являются следствием российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Завтра, 24 января, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей, сообщает НЭК "Укрэнерго" в Telegram.

Причиной введения ограничительных мер являются последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", – говорится в сообщении.

Также в "Укрэнерго" традиционно призвали украинцев экономно потреблять электроэнергию, когда она появляется по графику.

График отключений для Львовской области

Стало известно, когда завтра будут отключать свет для потребителей из Львовской области. По данным Львовоблэнерго, в девяти подчергах свет будут отключать три раза в сутки. Остальные потребители будут иметь отключения по четыре раза в течение всего дня.

Ситуация в энергетике – последние новости

Энергетический эксперт Геннадий Рябцев в комментарии УНИАН рассказал, что улучшение погоды не повлияет на ситуацию со светом в Киеве, ведь главная проблема – не мороз, а серьезные повреждения линий электропередач. По его словам, сейчас блоки атомных электростанций работают не на полную мощность, потому что некуда передавать электрическую энергию.

Задержка с возвратом тепла в почти 2 тысячи домов киевлян связана с длительными перезапусками системы и большим количеством аварийных участков. Как пояснил Геннадий Рябцев, даже когда техническая возможность подать тепло появляется, сделать это быстро невозможно, ведь нужно слить теплоноситель, а затем снова перезапустить всю систему – каждый такой перезапуск требует сутки-двое.

