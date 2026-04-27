В Польше запретили газовые баллоны: что с ними не так

В последнее время жильцы многоквартирных домов получают информацию о правилах безопасного использования газа.

Жилищный кооператив в Закопане разослал жильцам письменные напоминания о ключевых правилах и ограничениях, связанных с использованием газа, которые действуют в Польше.

Польское издание WNP пишет, что пропан-бутан – газ, более тяжелый, чем воздух, поэтому в случае утечки он скапливается у пола и в самых нижних частях здания, например, в подвалах, что может привести к взрыву или пожару с очень серьезными последствиями. По этой причине в зданиях, имеющих более четырех этажей, действует запрет на хранение и использование газовых баллонов

Кроме того, согласно постановлению Министра инфраструктуры Польши, в одном здании нельзя одновременно использовать сжиженный газ и газ из сети. На практике это означает, что если в здании выше четырех этажей нет газовой инсталляции, жильцы не имеют возможности использовать газ в любой форме.

В таких случаях для приготовления пищи допускается использование исключительно электрических приборов, как:

электрические плиты;

индукционные плиты;

электрические духовки.

Кооператив из Закопане обращает внимание на то, что владелец или пользователь помещения, игнорирующий правила:

несет гражданскую и уголовную ответственность за возникшие угрозы, ущерб и возможные несчастные случаи;

должен ожидать проверки со стороны пожарной охраны или районной инспекции строительного надзора.

Ранее УНИАН писал, что газовый баллон может быть опасным при неправильном использловании и привести к трагедии. По словам эксперта по безопасности Дениса Михальченко, устанавливать бытовые газовые баллоны в квартирах категорически нельзя, даже несмотря на проблемы с теплом, потому что были случаи гибели от взрыва баллона или от угарного газа.

