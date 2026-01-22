Почему взрываются туристические баллоны и как не угореть: эксперт рассказал все об опасности

Это может привести к взрыву или отравлению угарным газом.

Устанавливать бытовые газовые баллоны в квартирах категорически нельзя, даже несмотря на проблемы с теплом, заявил эксперт по безопасности Денис Михальченко. По его словам, оставшись без отопления, многие киевляне начали ошибочно считать это удачным решением для обогрева.

"Это плохая идея. Как мы видим, были случаи гибели от взрыва баллона или от угарного газа. Их эксплуатация в квартирах запрещена, ведь квартирная вентиляция не рассчитана на такие баллоны, а рассчитана только для людей. К тому же расстояние от баллона до печи должно быть не менее 1,5–2 метров. А если есть газовая плита или масляный нагреватель, то до 5 метров", – сказал Михальченко в эфире телеканала "Киев 24", отметив, что в условиях городской квартиры соблюсти такие предостережения невозможно.

Говоря об использовании туристических баллонов для приготовления пищи, эксперт напомнил, что они – одноразовые. То есть, когда газ закончится, такой баллон нужно утилизировать. Вместо этого их перезаправляют, что является опасным.

"Маленький туристический газовый баллон может взорваться просто из-за того, что его заправили повторно. Они не рассчитаны на повторную заправку вообще. Использовали, закончился, выбросили, купили новый. Нельзя это делать повторно", – подчеркнул Михальченко.

Случаи отравления угарным газом

Если раньше летальные случаи отравления угарным газом случались преимущественно в селах, в частных домах с печным отоплением, когда из-за закрытых или неисправных дымоходов образовывался угарный газ, то теперь это стало и проблемой многоквартирных домов в крупных городах. Как сообщал УНИАН, недавно в Киеве семья отравилась угарным газом от генератора. Погибли 30-летняя киевлянка и ее родители.

Следствие установило, что накануне киевляне включили генератор на балконе и легли спать, при этом дверь на балкон была открыта и вела в комнату. Результаты судебно-медицинской экспертизы подтвердили, что причиной смерти семьи стало отравление угарным газом.

А еще раньше, в апреле прошлого года, популярная украинская певица Татьяна Решетняк, выступающая под сценическим именем TAYANNA, едва не погибла от неисправной газовой колонки в своем доме.

8 апреля 2025 года она пришла домой и начала чувствовать себя плохо: болела голова, жгло глаза. Однако ее спас индикатор угарного газа на счетчике, который начал пищать, сигнализируя об опасности. Газовая служба, которая проверила состояние помещения, обнаружила, что в жилище певицы попадал угарный газ из-за неисправной вентиляции.

Напомним, что угарный газ опасен тем, что не имеет ни запаха, ни вкуса. Он образуется в условиях, когда становится недостаточно кислорода для горения газа, дров, угля и т.д. Тогда вместо углекислого газа СО2, который является продуктом горения, образуется угарный газ СО. При вдыхании этого газа эритроциты крови в легких соединяются не с кислородом, а с молекулой угарного газа, поскольку они "не отличают" кислород от угарного газа, и человек умирает от удушья, при этом у него не возникает ощущения нехватки воздуха.

