Для полноценной интеграции украинского энергорынка в европейский нужно продолжить внедрение европейского законодательства и либерализацию внутреннего рынка электроэнергии.

Об этом заявил заместитель директора по исследованиям DiXi Group Богдан Серебренников.

"До 16 марта 2022 года - момента технической синхронизации энергосистем Украины и континентальной Европы (ENTSO-E) - Украина прошла путь длиной в 20 лет. В июле 2002 года часть украинской энергосистемы ("Остров Бурштынской ТЭС", включающий Закарпатскую и частично Львовскую и Ивано-Франковскую области) была отделена от Объединенной энергетической системы (ОЭС) Украины и синхронизирована с европейской сетью", - пояснил он.

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По словам заместителя директора по исследованиям DiXi Group, синхронизация возобновила возможности для трансграничной торговли электроэнергией между Украиной и странами Восточной Европы, а также предоставления взаимных системных услуг для поддержания надежности работы систем.

"Причем, сейчас распределение доступной пропускной способности межгосударственных электросетей проводится по европейским правилам на совместных аукционах. Для этого, в частности, используется авторитетная европейская платформа JAO (Joint Allocation Office). Вместе с тем, из-за военного фактора, который вносит нестабильность в работу украинской энергосистемы, потенциал трансграничной торговли используется не на полную мощность. Сейчас ENTSO-E ограничивает использование интерконнекторов: до 1700 МВт для импорта электроэнергии из стран ЕС и до 550 МВт - для ее экспорта из Украины", - рассказал Богдан Серебренников.

Он уточнил, что эти ограничения в течение последних полутора лет постепенно ослаблялись. Ведь изначально (в июне-июле 2022 года) экспорт электроэнергии из Украины в страны ЕС был разрешен на уровне лишь 100 МВт.

"Поэтому в ближайшей перспективе ожидается дальнейшее постепенное расширение возможностей для трансграничной торговли. Это будет зависеть от надежности работы украинской энергосистемы и соответствующих решений ENTSO-E", - сказал заместитель директора по исследованиям DiXi Group.

По его словам, еще одним пробелом на пути к полноценной интеграции является то, что спотовые рынки ("на сутки вперед" и внутрисуточный) и балансирующий рынок электроэнергии пока не объединены с соответствующими сегментами рынков стран ЕС.

"На пути стоят этому в основном барьеры законодательного и регуляторного характера. К первым стоит отнести особенности налогообложения экспортно-импортных операций и некоторые другие, ко вторым - ценовое регулирование рынков электроэнергии Украины", - обратил внимание Серебренников.

Он также добавил, что для углубления интеграции с ЕС в сфере электроэнергетики нужно продолжить внедрение европейского законодательства, регулирующего работу рынка и международной торговли, продолжить либерализацию внутреннего рынка электроэнергии, а также развивать электросети, в частности новые интерконнекторы, и улучшать технические условия для надежной работы энергосистемы Украины.

"В части законодательства в первую очередь необходимо имплементировать "Электроэнергетический интеграционный пакет" (Electricity Integration Package) и внести изменения в налоговое законодательство для обеспечения полноценного объединения организованных сегментов рынка с рынками ЕС (market coupling). Такое объединение позволит усилить конкуренцию на внутреннем рынке, нарастить объемы внешней торговли, минимизировать возможности рыночных манипуляций и обеспечит формирование рыночно обусловленных цен на электроэнергию. В свою очередь, это значительно улучшит бизнес-климат в секторе, доверие инвесторов и будет способствовать поступлению внутренних и внешних инвестиций, крайне необходимых для "зеленого" восстановления энергетики и повышения ее устойчивости", - подчеркнул эксперт.

Кроме того, заместитель директора по исследованиям DiXi Group считает, что одной из ключевых предпосылок для объединения и совместной работы рынков будет ликвидация предельных ценовых ограничений на организованных рынках Украины (так называемых прайс кэпов), которые регулирует НКРЭКУ.

"Для этого важно усилить и обеспечить полноценную независимость Регулятора (НКРЭКУ), на что обращает внимание Секретариат Энергетического Сообщества. Также важно ввести Регламент о добропорядочности и прозрачности оптового энергетического рынка (REMIT), что позволит более эффективно проводить мониторинг работы рынка электрической энергии и реагировать на недобросовестную конкуренцию и потенциальные злоупотребления рыночной властью", - сказал Богдан Серебренников.

Он также рассказал, что сейчас Украина не может в полном объеме использовать трансграничные перетоки, благодаря которым мы импортируем и экспортируем электроэнергию. Это связано с военным фактором, который вносит нестабильность в работу украинской энергосистемы. Из-за этого максимальный импорт электроэнергии может составлять 1700 МВт, а экспорт - 550 МВт.

"Еще одним пробелом на пути к полноценной интеграции является то, что спотовые рынки ("на сутки вперед" и внутрисуточный) и балансирующий рынок электроэнергии пока не объединены с соответствующими сегментами рынков стран ЕС. На пути стоят этому в основном барьеры законодательного и регуляторного характера. К первым следует отнести особенности налогообложения экспортно-импортных операций и некоторые другие, ко вторым - ценовое регулирование рынков электроэнергии Украины", - сообщил Серебренников.

Он отметил, что для углубления интеграции с ЕС в сфере электроэнергетики нужно продолжить внедрение европейского законодательства, регулирующего работу рынка и международной торговли, продолжить либерализацию внутреннего рынка электроэнергии, а также развивать электросети, в частности новые интерконнекторы, и улучшать технические условия для надежной работы энергосистемы Украины.

По мнению Серебренникова, надо прежде всего имплементировать "Электроэнергетический интеграционный пакет" (Electricity Integration Package) и внести изменения в налоговое законодательство для обеспечения полноценного объединения организованных сегментов рынка с рынками ЕС (market coupling), потому что такое объединение позволит усилить конкуренцию на внутреннем рынке, нарастить объемы внешней торговли, минимизировать возможности рыночных манипуляций и обеспечит формирование рыночно обусловленных цен на электроэнергию.

"Также одной из ключевых предпосылок для объединения и совместной работы рынков (Украины и Европы - ред.) будет ликвидация предельных ценовых ограничений на организованных рынках Украины (так называемых прайс кэпов), которые регулирует НКРЭКУ. Для этого важно усилить и обеспечить полноценную независимость Регулятора (НКРЭКУ), на что обращает внимание Секретариат Энергетического Сообщества", - настаивает он.

Эксперт подчеркнул, что также важно ввести Регламент о добропорядочности и прозрачности оптового энергетического рынка (REMIT), что позволит более эффективно проводить мониторинг работы рынка электрической энергии и реагировать на недобросовестную конкуренцию и потенциальные злоупотребления рыночной властью.

Ранее глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявлял, что для бесперебойного энергоснабжения ценовые ограничения на рынке электроэнергии (прайс-кэпы - ред.) не должны мешать импорту электроэнергии.