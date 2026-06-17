'Укрметаллургпром': изменение тарифов на передачу и диспетчеризацию электроэнергии может ускорить спад производства

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, должна учесть состояние промышленности и экономики при пересмотре тарифов на передачу и диспетчеризацию электроэнергии. Об этом заявил президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков, комментируя инициативу НКРЭКП относительно возможной корректировки тарифов.

По его словам, украинские предприятия работают в условиях войны, потери части производственных мощностей, дефицита кадров, логистических проблем и усиления конкуренции на внешних рынках. Поэтому любой существенный рост энергетических затрат будет напрямую влиять на себестоимость продукции и конкурентоспособность производителей.

"Для многих промышленных предприятий электроэнергия является одним из ключевых элементов себестоимости. Дополнительная нагрузка неизбежно скажется на производстве, инвестициях и экспорте", – отметил Каленков.

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В "Укрметаллургпроме" подчеркивают: вопрос финансовой стабильности энергетических компаний требует комплексного подхода. Прежде всего речь идет о повышении операционной эффективности, оптимизации затрат и решении системных проблем отрасли, а не о перекладывании дополнительных расходов на бизнес.

Каленков также предупредил, что изменение тарифов на передачу электроэнергии для промышленности может вызвать цепную реакцию в смежных секторах экономики и негативно повлиять на бюджетные поступления.

Ранее народный депутат, экс-министр ЖКХ Алексей Кучеренко заявил, что прежде чем пересматривать тарифы на передачу и диспетчеризацию электроэнергии, нужно выяснить, как это повлияет на нашу экономику – ведь такие решения нельзя рассматривать исключительно через призму потребностей энергосистемы.

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