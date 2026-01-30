Украинцы могут подать заявки на выплату до 300 тысяч на генераторы: инструкция от 'Дії'

Программа пока будет действовать для Киева и области, а на следующем этапе добавятся другие регионы Украины.

В государственном приложении "Дія" запустили новую услугу. Украинцы могут получить помощь на покупку оборудования для автономного отопления, водоснабжения или работы лифтов в многоквартирных домах. Об этом сообщает пресс-служба "Дії".

Отмечается, что помощь предоставляется на нужды всего дома, а не отдельных квартир. Программа пока будет действовать для Киева и области, а на следующем этапе добавятся другие регионы Украины.

В пресс-службе пояснили, что подать заявку могут ОСМД, управляющие и обслуживающие кооперативы – независимо от формы собственности. Помощь предоставляется на весь дом, а не на отдельные квартиры.

Сумма помощи будет зависеть от этажности дома и количества подъездов:

100 тыс. грн – дома до 6 этажей;

200 тыс. грн – дома 7–16 этажей;

300 тыс. грн – дома от 17 этажей, или имеющие собственную котельную, или имеющие 4–16 этажей и 3+ подъезда.

Для того, чтобы подать заявку в "Дії", необходимо:

авторизоваться в "Дії" с квалифицированной электронной подписью (КЭП) юрлица или ФЛП;

проверить данные заявителя;

выбрать тип: ОСМД, управляющий или кооператив;

указать номер счета со специальным режимом и название банка;

указать адрес и этажность дома;

добавить подтверждающие документы;

выбрать оборудование и сумму помощи;

подписать заявку.

Пользователи могут самостоятельно выбрать поставщика и тип устройства: бензиновые, дизельные или газовые генераторы; инверторы; блоки управления высоковольтными батареями; аккумуляторы; солнечные панели.

