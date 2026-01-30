Украинцы могут подать заявки на выплату до 300 тысяч на генераторы: инструкция от 'Дії'

В государственном приложении "Дія" запустили новую услугу. Украинцы могут получить помощь на покупку оборудования для автономного отопления, водоснабжения или работы лифтов в многоквартирных домах. Об этом сообщает пресс-служба "Дії".
Отмечается, что помощь предоставляется на нужды всего дома, а не отдельных квартир. Программа пока будет действовать для Киева и области, а на следующем этапе добавятся другие регионы Украины.
В пресс-службе пояснили, что подать заявку могут ОСМД, управляющие и обслуживающие кооперативы – независимо от формы собственности. Помощь предоставляется на весь дом, а не на отдельные квартиры.
Сумма помощи будет зависеть от этажности дома и количества подъездов:
- 100 тыс. грн – дома до 6 этажей;
- 200 тыс. грн – дома 7–16 этажей;
- 300 тыс. грн – дома от 17 этажей, или имеющие собственную котельную, или имеющие 4–16 этажей и 3+ подъезда.
Для того, чтобы подать заявку в "Дії", необходимо:
- авторизоваться в "Дії" с квалифицированной электронной подписью (КЭП) юрлица или ФЛП;
- проверить данные заявителя;
- выбрать тип: ОСМД, управляющий или кооператив;
- указать номер счета со специальным режимом и название банка;
- указать адрес и этажность дома;
- добавить подтверждающие документы;
- выбрать оборудование и сумму помощи;
- подписать заявку.
Пользователи могут самостоятельно выбрать поставщика и тип устройства: бензиновые, дизельные или газовые генераторы; инверторы; блоки управления высоковольтными батареями; аккумуляторы; солнечные панели.
Усиление энергоустойчивости - последние новости
30 января Кабмин исключил литий-ионные аккумуляторы, используемые в системах накопления электроэнергии, из перечня товаров, для которых требуется лицензия на импорт и экспорт.
20 января министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что на фоне российского зимнего террора Украине энергетическую помощь оказали более 15 стран.