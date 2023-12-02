Представьте себе, что у вас есть свой магазин. И все, что вы делаете – это продаёте товары ниже рыночной цены. Долго ли просуществует ваше предприятие? Скорее всего, не очень. Но вот украинские энергетическая и коммунальная сферы существуют в таких условиях уже более 30 лет. Играя в социальную справедливость, украинская власть загнала эти сферы в хроническую задолженность.

По оценкам экспертов, совокупные неурегулированные долги на газовом рынке составляют 190 миллиардов гривен.

Теплокоммунэнерго — предприятия, поставляющие тепло в наши дома зимой – должны за газ "Нафтогазу" примерно 95 миллиардов гривен. Из них 36 миллиардов гривен – это разница в тарифах (то есть, грубо говоря, разница между тем, что платит население в виде коммуналки, и суммами, которые на самом деле необходимы для оплаты стоимости предоставляемых услуг).

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Общий долг на энергетическом рынке составляет 60 миллиардов гривен. В перечне должников и тех, кому должны, находятся все крупнейшие игроки: "Энергоатом", "Укрэнерго", "Гарантированный покупатель", ДТЭК, "Центрэнерго", поставщики, облэнерго, экспортеры и потребители.

Многострадальные водоканалы, 80 процентов труб которых нуждаются в немедленном капитальном ремонте, к концу этого года накопят убытков примерно на 12 миллиардов гривень. Помимо этого, сумма, необходимая для финансирования ремонтов, до полномасштабной войны оценивалась в 40 миллиардов долларов.

Вместе с этим, по подсчетам главы Ассоциации потребителей коммунальных услуг Олега Попенка, долги населения за жилищно-коммунальные услуги составляют 110 миллиардов гривен.

По большей части, огромные задолженности возникают потому, что реальная стоимость услуг не в состоянии покрыть расходы на их производство. На всех этих рынках действует тарифная система ценообразования, которая диктуется украинскими регулирующими органами.

При этом, тарифообразование в нашей стране имеет, скорее, политическую подоплеку, нежели экономическую. Конечно же, фиксированными ценами можно добиться снижения расходов населения, что в краткосрочной перспективе может быть воспринято как благо, но уже в средне - и долгосрочной перспективе игра в "справедливость" скатывается в сокращение доступных товаров на рынке, что приводит к их дефициту.

Дефицит ресурсов, согласно законам спроса и предложения, должен привести к одномоментному повышению цен, но, поскольку компании из всех вышеперечисленных сфер не могут себе этого позволить, приходится ограничивать спрос искусственно.

К тому же, при тарифной системе, которая сложилась в Украине, оборудование компаний, которые не могут покрыть хотя бы свои расходы (не говоря уже о получении прибыли), постепенно начинает деградировать и приходить в негодность.

Очень часто мы становимся свидетелями отключения света или прекращения водоснабжения по причинам, не связанным с войной. Где-то третий раз за месяц прорвало трубу, где-то – еще советский трансформатор вновь "откинулся" в состояние летаргии из-за лишней вкрученной лампочки и оставил без света полрайона. А где-то - начисляют крупные суммы в платежках за холодные батареи.

И все эти до боли знакомые нам явления - следствие не безответственной работы коммунальщиков и энергетиков, а результат губительной для нас с вами тарифной системы, которая денежным голодом постепенно уничтожает сферы газодобычи, теплокоммунэнерго и водоснабжения.

Ловушка, в которую попадают потребители – это то, что они свято верят, что действительно платят меньшие суммы за газ, свет и воду. На самом же деле, они платят за коммунальные услуги куда больше. Разница между тарифом и рыночной ценой покрывается чиновниками уже за счет уплаченных населением налогов. Просто уже за их спиной и не их руками.

В то же время, если отменить государственное регулирование цен в энергетической сфере полностью, сняв при этом созданные правительством барьеры для входа любых новых участников на рынки генерации, передачи и распределения электрики, то очень быстро, возможно в течение нескольких месяцев, проблемы с поставками электроэнергии решатся раз и навсегда.

Но это не единственная болезненная реформа, без которой в долгосрочной перспективе не обойтись. Во время военного положения в Украине запрещено отключать абонентов от услуг ЖКХ из-за задолженности. Соответственно, ничего не мешает украинскому населению безосновательно накапливать фантастические суммы долгов перед коммунальным и энергетическими предприятиями.

Украинцам пора понять, что свет в лампочке и вода в кране – это такой же товар, за который нужно платить, как за хлеб в магазине. Ведь если бы население действительно понимало цену этих товаров, Укрэнерго не приходилось бы слезно и, к сожалению, безрезультатно умолять граждан экономить свое энергопотребление во время дефицита прошлой осенью и зимой, возникшего в результате массированных обстрелов нашей энергетической инфраструктуры и усугубившегося из-за нежелания людей лишний раз не использовать "прожерливые" энергоприборы.

Что же касается газодобычи, то отмена государственного регулирования в этой сфере позволит существенно ускорить строительство новых скважин природного газа. Под нашими ногами находится порядка триллиона кубометров голубого топлива, которое только и ждет, чтобы его выкачали и продали. Правда, для этого пока нет экономической мотивации из-за невыгодных тарифов и запрета на экспорт.

При рыночном ценообразовании у газовщиков появятся деньги на развитие и масштабирование своего дела. А учитывая украинские запасы газа, в среднесрочной перспективе на разработку наших недр начнут выделяться сотни миллионов (а то и миллиардов) долларов иностранных инвестиций.

Рыночные цены и открытие рынков для предпринимателей в сферах теплокоммунэнерго и поставки воды рано или поздно выведут их из глубокого кризиса. Их оборудование будет модернизироваться, появятся частные компании по обеспечению тепла и водоснабжения, а качество услуг кратно возрастет.

При этом, цены на коммунальные услуги кратно упадут. Правда, не сразу. Одномоментно последует рост цен - это неизбежно, учитывая кризис, образовавшийся во всех этих сферах. Но в будущем мы сможем получать все эти услуги значительно дешевле, так как, исходя из законов экономики, каждый предприниматель в погоне за прибылью стремится предоставить своим потребителям более качественные и выгодные услуги, нежели его конкурент.

Но можно оставить всё как есть. И тогда наш энергетический и коммунальный сектор неизбежно ждёт крах.

Артур Крыжный