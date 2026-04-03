Украинские дроны остановили ключевую установку одного из крупнейших НПЗ России, - Reuters

Ново-Уфимский НПЗ был вынужден остановить одну из своих крупнейших установок по переработке сырой нефти после атаки украинских дронов. Об этом пишет Reuters со ссылкой на три источника в отрасли.

Отмечается, что атака на Ново-Уфимский НПЗ произошла 2 апреля. После удара украинских беспилотников на территории предприятия произошел пожар.

По словам собеседников агентства, возгорание произошло на установке CDU-5 Ново-Уфимского НПЗ. Она обеспечивает около 28% общей мощности НПЗ.

Видео дня

В агентстве напомнили, что Ново-Уфимский НПЗ принадлежит "Роснефти". На заводе также имеются еще три установки для первичной перегонки нефти.

Удары по российским НПЗ - последние новости

Напомним, что в ночь на 2 апреля дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) "Башнефть-Новойл" в Уфе. Предварительно, удар мог быть нанесен по одной из ключевых установок завода, отвечающей за первичную переработку нефти.

Кроме того, Reuters со ссылкой на источники писало, что российский нефтеперерабатывающий завод в городе Кириши Ленинградской области может частично возобновить работу только через месяц. На прошлой неделе НПЗ подвергся результативной атаке украинских дронов.

В течение месяца ожидается возобновление работы трех из четырех основных установок предприятия.

