Силы обороны нанесли удар по одному из крупнейших российских НПЗ

В результате атаки произошло возгорание установок первичной переработки нефти и двух резервуаров.

Украинские защитники нанесли удар по Киришскому нефтеперерабатывающему заводу в Ленинградской области Российской Федерации. Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ в Telegram.

"В ночь на 26 марта подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по Киришскому нефтеперерабатывающему заводу (г. Кириши, Ленинградская обл., РФ)", – говорится в сообщении.

Как отмечают в Генштабе, по предварительной информации, на территории предприятия возник пожар – возгорание установок первичной переработки нефти и двух резервуаров.

При этом результаты удара и масштабы нанесенного ущерба уточняются.

В Генштабе уточнили, что Киришский НПЗ входит в тройку крупнейших нефтеперерабатывающих заводов РФ. Этот завод имеет установленную мощность переработки около 20–21 млн тонн нефти в год. На предприятие приходится более 6% от общего объема всей нефтепереработки страны-агрессора.

"Мощности завода используются для производства широкой номенклатуры нефтепродуктов, в частности топлива, применяемого для обеспечения потребностей вооруженных сил государства-агрессора", – подчеркивается в сообщении.

Удары по России

Как сообщал УНИАН, в ночь на 25 марта на Выборгском судостроительном заводе Силам обороны Украины удалось поразить патрульный ледокол "Пурга" проекта 23550.

Также украинские дроны поразили стратегический завод "НОВАТЭК-Усть-Луга" в Ленинградской области РФ.

