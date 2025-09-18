Силы обороны сейчас пытаются уменьшать возможности врага в тылу, заявил представитель ВМС.

Противовоздушная защита оккупированного Крыма плотнее, чем даже российских нефтеперерабатывающих предприятий, потому что полуостров остается для россиян сверхважной локацией. Об этом рассказал представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире Еспресо.

Говоря о ПВО Крыма, он отметил, что "там уже было все".

"Если о новом С-500 "Прометей" речь идет, то он там уже бывал и раньше. Для россиян Крым есть и остается сверхважной локацией во всех смыслах - и стратегическом, и геополитическом, поэтому цепляться за полуостров они будут до последнего", - сказал Плетенчук.

В то же время, отметил представитель ВМС, Крым "подождет, потому что пока туда не дойдет ни одна сухопутная составляющая, то ни о каком освобождении речь идти не может". И поэтому Силы обороны сейчас пытаются "уменьшать возможности врага в тылу".

"Нефтеперерабатывающая отрасль для россиян и является той возможностью, которая обеспечивает и поступления в бюджет, и возможность ведения боевых действий. Поэтому Крым подождет. Но, если серьезно, ПВО там довольно плотная. Да, это усложняет нашу работу, но это не значит, что они не теряют периодически эти системы, это не значит, что периодически туда не прилетает", - добавил Плетенчук.

Последние украинские удары по российским НПЗ

Как сообщал ранее УНИАН, ночью 18 сентября беспилотники ударили по российскому Волгограду. Местные жители рассказали, что слышали от 5 до 8 взрывов в южной части города, а губернатор Андрей Бочаров сообщил, что якобы в регионе отражена массированная атака беспилотных летательных аппаратов. Впрочем, руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко заверил, что дроны попали в предприятия "Лукойл-Волгограднефтепереработка".

Впоследствии Силы спецопераций подтвердили удар по Волгоградскому НПЗ. По предварительной информации, работа предприятия остановлена. В пресс-службе ССО рассказали, что это этот завод задействован в обеспечении потребностей вооруженных сил врага и является крупнейшим производителем горюче-смазочных материалов в Южном федеральном округе РФ.

А несколько дней перед этим в России был поражен Саратовский НПЗ. В Генштабе ВСУ сообщали, что в районе объекта были зафиксированы взрывы и пожар. Предприятие специализируется на производстве бензина, дизельного топлива, мазута, а также различных марок битума, вакуумного газойля, технической серы.

