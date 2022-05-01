Пока саперы работают и ищут снаряды, местные начали чинить дома и даже сажают огороды.

На Сумщине саперы разминируют освобожденный от оккупантов Тростянец. Люди все еще подрываются на растяжках. Однако местные понемногу приходят в себя от "русского мира" и уже начали сажать огороды.

Об этом говорится в новом сюжете ТСН.

Саперы проверили уже немало объектов, однако жителям Тростянца все равно следует быть осмотрительными. Уже пять человек подорвались на растяжках и погибли.

Местные все же обретают силы и начинают возвращаться к обычной жизни. Люди чинят дома, убирают улицы от остатков техники и даже сажают огороды.

Житель города с улыбкой рассказывает о том, что он уже ожидает урожай, однако когда ему приходится вспоминать о зверствах оккупантов, он говорит об этом с грустью. Люди прятались от "русского мира" в погребах. Оккупанты бомбили Тростянец, стреляли в дома из автоматов.

Еще одна жительница Тростянца вспоминает, что ей было очень страшно. Оккупанты обстреливали весь город, "прилетало" повсюду. Сгорели вокзал и прокуратура, не уцелел и дом связи. Рашисты воровали у людей все, даже ложки и вилки.

Несмотря на все ужасы, люди начали возвращаться в город и восстанавливать свои разрушенные дома. В городе до сих пор валяются обломки техники, жителям приходится видеть и окопы, которые рыли оккупанты.

Вокзальную площадь пока не убирают. Там работают СБУ и Государственное бюро расследований. Нужно зафиксировать все повреждения и действия оккупантов. Остальные же части города понемногу оживают. С улиц вывозят мусор, а саперы продолжают разминировать территорию. В Тростянце почти полностью восстановили электроснабжение, люди уже могут пользоваться водой и газом.

Также восстанавливают и городскую больницу, которую от зависти из танка расстреляли оккупанты.

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