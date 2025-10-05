Почти половина российских нефтеперерабатывающих заводов пострадала от ударов беспилотников и ракет.

Украина продолжает наносить непоправимый ущерб энергетической инфраструктуре Российской Федерации, и темпы ускоряются. Россияне уже столкнулись с дефицитом бензина на заправках и сокращением экспорта отдельных видов топлива, пишет издание The Economist.

Руководитель отдела ценообразования на европейские нефтепродукты в Argus Media Бенедикт Джордж указал, что экспорт дизельного топлива сократился на 30% по сравнению с прошлым годом и находится на самом низком уровне с 2020 года. В итоге это привело к резкому росту оптовых цен, так как РФ – второй по величине экспортер дизтоплива в мире.

Согласно анализу открытых источников, в 2023 году экспорт нефтепродуктов из России составил 52,1 млрд долларов.

Видео дня

Нефтеперекачивающие станции и хранилища серьезно пострадали от украинских ударов, в том числе от массированной атаки в середине сентября на Приморск - крупнейший нефтеперевалочный порт России на Балтийском море. Однако, по словам Сергея Вакуленко из Евразийского центра Карнеги, такие объекты сложно повредить навсегда, и пока что нет никаких признаков сокращения экспорта российской нефти.

"Украинцы на подъеме. У россиян есть проблема. Они не могут это остановить, а у украинцев нет причин сбавлять обороты", - говорит британский стратег сэр Лоуренс Фридман.

Чем Украина бьет по России

Часть проблемы, с которой сталкиваются россияне, заключается в огромном количестве целей, размере территории и ослаблении российских средств ПВО после более чем трех лет войны. Одноразовые ударные дроны, которые используют украинцы, летают относительно медленно и несут боевые части весом всего 60-120 кг, но они могут пролетать большие расстояния и довольно-таки точны, чтобы нанести серьезный ущерб.

Около 60% глубоких ударов по российской территории наносятся украинскими беспилотниками Fire Point FP-1, которые с меньшей полезной нагрузкой могут достигать целей на расстоянии 1500 км в пределах России и оснащены сложным программным обеспечением, которое устойчиво к средствам радиоэлектронной борьбы. По словам эксперта по украинским системам вооружения Елены Крыжановской FP-1 стоят всего около 55 000 долларов и производятся со скоростью более 100 штук в день. Украина также использует более тяжелые и дорогие беспилотники "Лютый", которые имеют дальность полета 2000 км и систему машинного зрения для наведения.

Есть также сообщения о том, что начали использоваться крылатые ракеты FP-5 "Фламинго". Они намного быстрее дронов, летают всего в 50 м над землей, имеют дальность полета более 3000 км и обладают огромной ударной силой благодаря боевой части весом 1150 кг. Для производства FP-5 Fire Point использует переделанные турбовентиляторные двигатели советской эпохи, а его фюзеляж из углеродного волокна изготавливается всего за шесть часов. В настоящее время Fire Point производит два-три FP-5 в день, но ожидается, что в конце этого месяца их количество увеличится до семи. Каждая крылатая ракета стоит около 500 000 долларов.

Удары Украины по НПЗ России – главные новости

Согласованные атаки украинских дронов на нефтеперерабатывающие заводы и другие части системы распределения топлива в России начались в августе, и количество ударов увеличивается с двух-трех в неделю до четырех-пяти.

За последнюю неделю Украина нанесла серьезный ущерб крупному нефтяному экспортному терминалу в Новороссийске на Черном море, нефтеперерабатывающему комплексу в Башкортостане (более 1300 км от Украины) и насосной станции в Чувашии, расположенной в 1000 км от Украины. Кроме того, 1 октября был поражен крупный НПЗ в Ярославле, но россияне утверждают, что это было "техническое" происшествие, а не результатом атаки дронов.

В ночь на 5 октября дроны атаковали Нижегородский НПЗ "Лукойл" в городе Кстово - четвертый по величине завод в России.

Удары украинских дронов привели к дефициту бензина в регионах. В ответ на усугубляющийся кризис 25 сентября вице-премьер России Александр Новак объявил о частичном запрете на экспорт дизельного топлива и продлении ранее введенного запрета на экспорт бензина до конца года.

Вас также могут заинтересовать новости: