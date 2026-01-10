Во время атаки на Киев российские 'Шахеды' замерзали из-за нелетной погоды, - эксперт

По словам аналитика, в ту ночь "Шахеды" выполняли полет на очень малых высотах.

Российские "Шахеды" во время недавней массированной атаки на Киев замерзли из-за нелетной погоды. Об этом рассказал президент Украинской авиационной ассоциации пилотов и владельцев самолетов "АОПА Украина" Геннадий Хазан в эфире "Киев24".

"В тот день (9 января - УНИАН) погода была нелетная, поэтому было затруднено уничтожение различных БПЛА, которые находились в воздушном пространстве. Есть такой термин "изотерма нуля", то есть где нуль находится, на какой высоте, в каком месте, и это означает, что на высотах выше этой изотермы нуля есть возможность обледенения воздушного судна", - объяснил эксперт.

По словам Хазана, это происходит при нескольких условиях - минусовая температура, повышенная влажность, давление и другие.

"На определенных высотах очень быстро растет лед на поверхностях, падает существенно подъемная сила, поэтому физический объект просто падает. Поэтому в ту ночь "Шахеды" выполняли полет на очень малых высотах - 40-60 метров из-за того, что изотерма нуля была достаточно близко к земле и была огромная вероятность обледенения. Когда они набирали высоту и попадали в зону обледенения, на них нарастал лед, и они просто падали, потеряв подъемную силу", - подчеркнул аналитик.

Российские "Шахеды" - последние новости

Как писал УНИАН, ранее россияне установили переносные зенитно-ракетные комплексы на "Шахед", чтобы охотиться на самолеты. По словам эксперта "Флеша", такой дрон оборудован камерой и радиомодемом, а запуск ракеты осуществляется пилотом "Шахеда", который управляет им с территории России.

В то же время в Defense Express раскрыли, в чем заключается такой замысел россиян. Аналитики подчеркнули, что цель РФ остается неизменной: создать угрозу для украинских вертолетов и самолетов, привлеченных к уничтожению "Шахедов".

