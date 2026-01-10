Эти люди переживут лучший год за десятилетие: нумерологи раскрыли счастливчиков

2026 год с нумерологической точки зрения станет периодом резких сдвигов, когда одни жизненные пути получат мощный импульс для роста.

2026 год обещает стать переломным для многих людей по их жизненному пути в нумерологии. По подсчетам экспертов, Универсальный Год 1, которым правит Солнце, приносит мощную энергию авторитета, скорости и видимости. Некоторые числа жизненного пути будут "ракеткой" в этом году, тогда как другие столкнутся с испытаниями и необходимостью адаптации, пишет Wionews.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Чтобы определить свой жизненный путь, сложите все цифры своей даты рождения до однозначного числа (или мастерского числа 11 или 22). Например, 15.04.1990: 1+5+0+4+1+9+9+0=29 → 2+9=11, значит путь 11/2. Это число отражает твои природные качества и направление жизни.

Видео дня

Короли 2026 года

Жизненный путь 1: Люди с этим числом находятся в своей стихии. Двойная сила числа 1 усиливает лидерские качества, независимость и целеустремленность. 2026 год позволяет двигаться в своем темпе, а успехи на работе и в личных проектах растут в геометрической прогрессии.

Жизненный путь 9: Под властью Марса это число образует "королевскую дружбу" с Солнцем. 2026 год дает возможность завершить давние проекты, получить повышение или прорыв в бизнесе. Люди этого жизненного пути почувствуют силу и влияние как никогда раньше.

Магниты удачи

Жизненный путь 3: Под покровительством Юпитера этот год приносит творческие успехи, славу и финансовые выгоды. Идеи и проекты будут замечены и куплены, а голос обладателя пути 3 – услышан.

Жизненный путь 5: Под властью Меркурия скорость и коммуникации становятся вашими сильными сторонами. Год 1 устраняет препятствия, а работа в продажах, медиа или путешествиях может принести неожиданный успех.

Парадокс власти

В этом году число 8 оказывается под влиянием Сатурна, что создает сложное взаимодействие с Солнцем. Власть и успех приходят через испытания и трения. Те, кто будет следовать правилам, получат заслуженную славу, тогда как попытки обойти систему могут закончиться поражением.

Вызовы для стабильных

Людям с числом 4 трудно адаптироваться к хаотичной энергии Года 1. 2026 требует инноваций и выхода из зоны комфорта. Успех возможен только при условии гибкости и готовности обновить старые системы.

Тест для сердца

Чувствительные к гармонии люди с числом 6 сталкиваются с конфликтом между любовью Венеры и властной энергией Солнца. Отношения будут подвергнуты испытанию, однако эстетические и финансовые аспекты жизни будут процветать.

Дипломатия не по силам

Самые чувствительные представители числа 2 почувствуют на себе агрессивную энергию Года 1. Выжить в 2026 году поможет дипломатия, спокойствие и умение действовать "под покровом сцены", не беря на себя лидерство открыто.

Духовный рост

Люди с путем 7 почувствуют "отрыв" от общей суеты. Их победа будет интеллектуальной: исследования, специализация или написание книги принесут внутреннее удовлетворение, а не материальные достижения.

Вас также могут заинтересовать новости: