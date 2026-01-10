Известной украинской гимнастке предлагали стать 'Холостячкой' - почему она отказалась

Ризатдинова не считает это уместным для ее статуса.

Украинская художественная гимнастка, бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года и многократный призер чемпионатов мира и Европы Анна Ризатдинова призналась, что ей предлагали стать героиней реалити-шоу "Холостячка".

В интервью проекту "Сплетни Большого Города" 32-летняя спортсменка рассказала, что в момент предложения находилась в отношениях, поэтому ответила проекту отказом. Хотя Анна и понимала, что благодаря "Холостячке" станет более популярной, ее остановило чувство ответственности за свою аудиторию:

"С одной стороны, я понимаю, что рейтинги были бы невероятные. То есть это сразу моментальная популярность. Но с другой стороны, ты холостячка на всю жизнь. Плюс, у меня есть дети среди аудитории. Если ты актриса, то это органично. А спортсмен... Здесь ты поднимал флаг Украины, президент жал тебе руку, а здесь ты целуешься с 20 мужчинами. Ну такое, не знаю".

Напомним, "Холостячка" - это украинская адаптация международного реалити "The Bachelorette". Проект стартовал в 2020 году как женская версия популярного шоу "Холостяк".

На сегодняшний день в Украине вышло два сезона "Холостячки". Первый сезон транслировался осенью 2020 года, главной героиней стала актриса Ксения Мишина. Второй сезон вышел в 2021 году, его холостячкой была певица Злата Огневич. После этого телеканал СТБ продолжил развивать основной формат "Холостяк".

