Трамп сделал провокационное заявление о 'свободе Ирана'

Президент США, вероятно, намекнул на какую-то новую операцию против Ирана.

США "готовы помочь" народу Ирана в свержении теократической диктатуры. Об этом на фоне массовых уличных протестов и столкновений с силовиками в Иране заявил американский президент Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.

"Иран стремится к свободе, возможно, как никогда ранее. США готовы помочь!!!" - написал он.

Перед этим Трамп сделал репост твита конгрессмена-республиканца Линдси Грэма, где тот, в свою очередь, ретвитнул пост госсекретаря Марко Рубио.

Видео дня

"США поддерживают храбрый народ Ирана", - написал Рубио.

"Хорошо сказано, секретарь Рубио. Это действительно не администрация Обамы, когда речь идет о противостоянии иранскому аятолле и его религиозным нацистским приспешникам и поддержке народа Ирана, который протестует ради лучшей жизни. Руководству режима: ваша жестокость по отношению к великому народу Ирана не останется безнаказанной. Сделаем Иран снова великим", - написал Грэм.

Ситуация в Иране: последние новости

Как писал УНИАН, с конца декабря в Иране продолжаются массовые акции протеста, вызванные девальвацией национальной валюты и общим падением уровня жизни на фоне западных санкций и серии военных и дипломатических поражений иранского режима на международной арене. Известно о десятках погибших протестующих.

На днях приближенный к Трампу конгрессмен Линдси Грэм пригрозил смертью верховному лидеру Ирана аятолле Хаменеи, если тот будет убивать протестующих. Сам Трамп публично заявил, что США "сильно ударят" по Ирану в случае массовой гибели протестующих.

Вас также могут заинтересовать новости: