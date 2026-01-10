Через сколько времени дома без отопления могут стать непригодным для жизни: ответ эксперта

По словам эксперта, воду из домов в Киеве сейчас сливают для того, чтобы они остались пригодными для жизни.

Россияне в ночь на 9 января нанесли массированный удар по Киеву. В результате вражеской атаки были повреждены жилые дома и объекты критической инфраструктуры.

Как рассказал УНИАН глава Союза потребителей коммунальных услуг, эксперт по ЖКХ, тарифам и энергетике Олег Попенко, воду из домов в Киеве сейчас сливают для того, чтобы они остались пригодными для жизни. По его словам, благодаря сливу воды системы тепло- и водоснабжения останутся целыми.

"То есть воду сливают, чтобы потом снова ее набрать в трубы и продолжить отопительный сезон. Благодаря этому дома останутся пригодными для жизни. Шаги власти по сливу воды правильные, поскольку это обезопасит дома от разрушения", - поделился эксперт.

Видео дня

Попенко отметил, что обычные панельные дома без теплоснабжения при температуре -5...-10 замерзают за 48 часов. Он подчеркнул, что это может привести к тому, что трубы лопнут, если в них будет вода.

Также эксперт заявил, что после возвращения воды в трубы на них будет оказываться дополнительная нагрузка. Также нагрузка возрастет на инфраструктуру, которая обеспечивает подачу тепла в дома, и на трубы, которые есть в самих домах.

"При низких минусовых температурах на все сети, по которым будет проходить теплоноситель, будет дополнительная нагрузка. А учитывая то, что в Киеве примерно 70% теплосетей нуждаются в немедленном капитальном ремонте, то из-за дополнительной нагрузки трубы будут рваться, лопаться. И это проблема, которая возникнет при возобновлении отопительного сезона", - добавил эксперт.

В Киеве и области устранили сбой в энергосистеме - что известно

Ранее в ДТЭК сообщили об отмене экстренных отключений света в Киеве и Киевской области, которые были введены из-за массированного обстрела. В Минэнерго в 12:31 отметили, что ситуацию с электроснабжением в Киеве и Киевской области удалось стабилизировать.

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко детализировал, что экстренные отключения вводились из-за проблемы, которая была на одном из звеньев энергосистемы. Однако сейчас специалисты уже решили проблему. Поэтому общее питание восстанавливается.

Вас также могут заинтересовать новости: