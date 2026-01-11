Для удара по Украине РФ собрала 'Орешник' из старых советских ракет, - эксперт

По словам аналитика, кроме ядерной боеголовки, эта ракета может нести только бетонный блок.

Российская ракета "Орешник", скорее всего, была собрана из старых советских ракет. Об этом рассказал директор по развитию оборонного предприятия, офицер Воздушных сил в резерве Анатолий Храпчинский в эфире "Киев24".

По его словам, Россия могла модернизировать некоторые виды межконтинентальных баллистических ракет.

"Потому что если бы Россия применяла обычную баллистическую ракету даже средней дальности, она не сообщала бы США о том, что она собирается это сделать. Накануне РФ сообщила об этом Соединенным Штатам, после чего страна уведомила своих граждан на сайте посольства Украины о том, что существует угроза для жителей нашего государства", - подчеркнул Храпчинский.

Эксперт добавил, что попытка Путина напугать Европу заключалась в том, что он может запустить такую ракету и в дальнейшем может оснастить ее ядерной боеголовкой.

"Потому что, кроме ядерной боеголовки, эта ракета может нести только бетонный блок, который мы видели во Львове или Днепре", - сказал он.

Храпчинский также прокомментировал информацию о том, что "Орешник" летел со скоростью 13 тысяч километров в час.

"Надо понять, что мы говорим о скорости ракеты, которая идет по баллистической траектории, то есть не по прямой из пункта А в пункт Б. У нас очень быстро воспринялась информация о 13 тысячах километров, однако стоит понять, что только за счет полетной траектории она на последнем этапе заходила с такой скоростью", - подытожил эксперт.

Ракета "Орешник" - последние новости

Ранее главный редактор военно-политического портала Defense Express Олег Катков ответил, сможет ли Украина сбить "Орешник". По его словам, на данный момент средств для сбивания такого оружия не существует.

Катков отметил, что теоретически Силы обороны могли бы сбивать разделенные блоки этой ракеты ЗРК Patriot, однако с практической точки зрения это "очень сомнительно".

В то же время в Институте изучения войны объяснили, почему РФ выбрала Львовскую область для удара "Орешником". Аналитики отметили, что Москва сделала это для того, чтобы отпугнуть Европу и Соединенные Штаты от предоставления Украине гарантий безопасности.

"Применение ракеты, способной нести ядерный заряд и многозарядную боеголовку, по западной части Украины, вероятно, было направлено на то, чтобы запугать "Коалицию желающих" и сдержать развертывание таких войск", - добавили в ISW.

