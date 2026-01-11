Курс доллара и евро 11 января: какая цена валюты в обменниках Украины

Отмечается, что на валютном рынке царит общий настрой на девальвацию гривни.

Уходящая неделя для гривни была сложной. Курс доллара на межбанке быстро вырос и перешагнул отметку в 43 гривни, а курс евро закрепился выше психологического уровня в 50 гривень.

По словам аналитика Алексея Козырева, курс доллара в воскресенье, 11 января, в большинстве обменников и работающих отделениях банков будет находиться в пределах - прием - 42,70-43,15 грн и продажа - 43,30-43,55 грн.

В то же время он отметил, что курс евро сегодня будет в пределах - прием - 49,70-50,40 грн и продажа - 50,50-50,90 грн.

Видео дня

Эксперт объяснил, что за счет большого разброса котировок покупки и продажи евро останется главным инструментом для спекуляций, а общий настрой на определенную девальвацию гривни сохранится.

"Спред по доллару сегодня возрастет до 20−35 копеек, а по евро - в пределах до 20−50 копеек. При этом, даже оптовые обменники увеличат свой спред как по доллару, так и по евро в пределах 20−30 копеек", - подытожил Козырев.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 12 января, официальный курс доллара к гривне на уровне 43,08 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 9 копеек. Этот показатель стал очередным историческим максимумом курса доллара в Украине.

При этом официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 50,14 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 3 копейки.

Вас также могут заинтересовать новости: