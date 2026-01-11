Ночью в Запорожской и Днепропетровской областях был блэкаут: что сейчас с электричеством

В Днепропетровской области, в части Киева и Киевской области действуют экстренные отключения света.

Ночью в Запорожской и части Днепропетровской области был блэкаут, об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров.

"Все больницы города работают в штатном режиме. Они автоматически перешли на генераторы при отключении электричества", - сообщил он.

Федоров также предупредил, что из-за отсутствия электроснабжения в некоторых районах Запорожья могут быть перебои с водой.

Уже в 4.30 Федоров сообщил, что электроснабжение в области восстановлено. Он отметил, что в первую очередь подано питание на объекты критической инфраструктуры. В то же время в Хортицком районе Запорожья восстановление электроснабжения еще продолжается.

При этом утром в ДТЭК сообщили, что в результате вражеской атаки в части Днепропетровской области и городе Днепр произошли аварийные отключения электроэнергии. Стабилизационные графики пока не применяются.

"Энергетики работают над восстановлением электроснабжения, в первую очередь подавая питание на объекты критической инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Что со светом в Киеве

В Киеве сегодня экстренные отключения действуют на Левом берегу Киева, в Печерском и Голосеевском районах. В остальной части города действуют стабилизационные графики.

"Энергосистема города до сих пор не оправилась от обстрелов, ситуацию осложняет низкая температура, поэтому это вынужденный шаг, чтобы уберечь ее от аварий", - говорится в сообщении.

Также введены отключения в Киевской области - в Бориспольском и части Броварского района.

Ситуация со светом - последние новости

10 января по команде "Укрэнерго" в Киеве и Киевской области применяли экстренные отключения электроэнергии. Впоследствии в Минэнерго заявили, что ситуацию с электроснабжением в Киеве и области удалось стабилизировать.

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко объяснил, что экстренные отключения вводились из-за проблемы, которая была на одном из звеньев энергосистемы.

