Трамп не против получить Нобелевскую премию от лауреатки из Венесуэлы, но есть нюанс

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп был бы не против получить Нобелевскую премию мира, присужденную лидеру оппозиции Венесуэлы. О такой вероятности говорила сама Мария Корина Мачадо после операции по захвату Николаса Мадуро.

В недавнем интервью Fox News Трамп заявил, что слышал о том, что Мачадо якобы хочет подарить ему свою премию. По его словам, для него это будет "большая честь".

"Я понимаю, что она приедет на следующей неделе, и я с нетерпением жду встречи с ней", – сказал американский лидер.

Однако есть нюанс, о котором напомнили в Норвежском Нобелевском комитете, пишет The Washington Post.

"После объявления Нобелевской премии ее нельзя отменить, разделить или передать другим. Решение является окончательным и остается в силе навсегда", – говорится в заявлении.

Трамп и Нобелевская премия

В СМИ не раз писали, что Дональд Трамп одержим получением Нобелевской премии мира. Писатель Дэвид Традс объяснял, что американский президент всегда ищет признания. Еще одной причиной он называл зависть Трампа к Бараку Обаме, который Нобелевскую премию мира таки получил.

За первый год своего пребывания на посту президента (второй срок) Трамп не раз хвастался, что остановил 8 войн, а его команда подчеркивала, что он заслуживает Нобелевскую премию.

Но в 2025 году Нобелевский комитет присудил ее венесуэльской оппозиционной деятельнице по имени Мария Корина Мачадо. После операции США, в ходе которой венесуэльский диктатор Мадуро был задержан в Каракасе, она заявила, что готова отдать свою Нобелевскую премию мира президенту США.

