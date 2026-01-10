Трамп не против получить Нобелевскую премию от лауреатки из Венесуэлы, но есть нюанс

На следующей неделе у Трампа состоится встреча с Мачадо.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп был бы не против получить Нобелевскую премию мира, присужденную лидеру оппозиции Венесуэлы. О такой вероятности говорила сама Мария Корина Мачадо после операции по захвату Николаса Мадуро.

В недавнем интервью Fox News Трамп заявил, что слышал о том, что Мачадо якобы хочет подарить ему свою премию. По его словам, для него это будет "большая честь".

"Я понимаю, что она приедет на следующей неделе, и я с нетерпением жду встречи с ней", – сказал американский лидер.

Однако есть нюанс, о котором напомнили в Норвежском Нобелевском комитете, пишет The Washington Post.

"После объявления Нобелевской премии ее нельзя отменить, разделить или передать другим. Решение является окончательным и остается в силе навсегда", – говорится в заявлении.

Трамп и Нобелевская премия

В СМИ не раз писали, что Дональд Трамп одержим получением Нобелевской премии мира. Писатель Дэвид Традс объяснял, что американский президент всегда ищет признания. Еще одной причиной он называл зависть Трампа к Бараку Обаме, который Нобелевскую премию мира таки получил.

За первый год своего пребывания на посту президента (второй срок) Трамп не раз хвастался, что остановил 8 войн, а его команда подчеркивала, что он заслуживает Нобелевскую премию.

Но в 2025 году Нобелевский комитет присудил ее венесуэльской оппозиционной деятельнице по имени Мария Корина Мачадо. После операции США, в ходе которой венесуэльский диктатор Мадуро был задержан в Каракасе, она заявила, что готова отдать свою Нобелевскую премию мира президенту США.

