Нужно ли согревать кота зимой, и когда кошка начинает страдать от холода в квартире

Изменение температуры в помещении сильно влияет на кошек.

Считается, что кошки стойко переносят непогоду и выдерживают холода зимой. Однако даже самые стойкие кошки имеют свои пределы. Насколько низко может опуститься температура, прежде чем здоровье кошки окажется под угрозой, рассказал сайт Futura.

Мех кота может обеспечивать определенную защиту, но это не делает его неуязвимым для мороза. Распознавание ключевых температурных порогов и ранних предупреждающих признаков важно для обеспечения безопасности и комфорта пушистого питомца.

Идеальная температура для комфорта кошек

Кошки прекрасно регулируют температуру своего тела. Их нормальная температура тела колеблется от 37,7 до 38,9 °C, что позволяет им адаптироваться к различным средам. Однако существуют определенные пределы.

Большинство кошек чувствуют себя вполне комфортно, когда температура окружающей среды колеблется в пределах от 20 до 25°C. В этом диапазоне они могут отдыхать, играть и спать, не тратя лишней энергии на согревание.

Как изменение температуры влияет на кошек

Выше 25°C – существует риск перегрева, кошки ищут более прохладные места.

20°C – 25°C - идеальная зона комфорта.

10°C – 20°C - приемлемая, но кошки начинают искать источники тепла.

5°C – 10°C - некомфортная температура, требует укрытия.

Ниже 5°C - серьезный риск для здоровья, необходим тщательный присмотр.

Когда холод становится опасным

Как только температура падает ниже 5°C, кошки могут начать испытывать вредное воздействие холода. Легкая гипотермия может возникнуть, когда температура тела кошки падает в пределах от 35,5 до 37,7°C.

К распространенным предупреждающим признакам относятся дрожь, холодные уши или подушечки лап, необычная усталость, замедленное дыхание и сильное желание согреться.

Если температура тела падает примерно до 32°C, ситуация становится критической. Такой уровень гипотермии угрожает жизни и требует немедленной ветеринарной помощи.

Что влияет на устойчивость кошки к холоду

Не все кошки одинаково реагируют на холод. Порода играет важную роль: длинношерстные кошки, такие как норвежская лесная кошка, сибирская кошка или мейн-кун, от природы лучше защищены, тогда как короткошерстные или безшерстные породы, такие как сфинкс, гораздо более чувствительны.

Имеют значение возраст и общее состояние здоровья. Котята, пожилые кошки и те, кто имеет хронические заболевания, более уязвимы из-за более слабой иммунной системы. Акклиматизация также имеет значение – кошка, привыкшая к жизни на улице, постепенно вырабатывает устойчивость, в отличие от комнатных кошек, которые внезапно подвергаются воздействию низких температур.

Помощь вашему коту пережить зиму

Чтобы защитить своего питомца зимой, обеспечьте теплое, сухое укрытие для кошек, которые ходят на улицу, ограничьте ночные прогулки в морозную погоду, следите за раздражением подушечек лап, вызванным дорожной солью, немного увеличьте потребление пищи и создайте уютные, приподнятые места для сна в помещении.

Как правильно гладить кошку

Напомним, что кошки обычно благосклонны к контакту с человеком и любят, когда их гладят. При этом большинству кошек нравится, когда их гладят в определенных местах. Причем кошка движениями тела сама может подсказать, где ей хочется, чтобы ее почесали.

