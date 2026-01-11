В мире живет птица, пение которой звучит, как капание воды: ученые объяснили, как это возможно

Как и все птицы, коровьи трупиалы издают звуки с помощью сиринкса.

Птицы рода коровьи трупиалы известны своим прекрасным пением, а именно булькающим, редким звуком, который часто сравнивают с каплями воды, падающими в пруд. Ученым удалось выяснить, как эти птицы выполняют такой акустический трюк, который оказался гораздо сложнее, чем считалось ранее, пишет Discover Wildlife, ссылаясь на исследование в журнале Current Biology.

По словам исследователей, пение таких птиц создается благодаря налаженной комбинации специализированной анатомии голосовых органов, точного контроля дыхания и быстрого переключения между источниками звука.

Как коровьи трупиалы создают свое пение, похожее на шум воды?

Как и все птицы, коровьи трупиалы издают звуки с помощью сиринкса - голосового органа с двумя независимыми источниками звука, по одному с каждой стороны.

"В сиринксе коровьего трупиала поражает то, что левая пара голосовых складок намного больше правой", - пояснил биолог из Университета Юты, возглавлявший исследование, Франц Голлер.

По мнению ученых, более высокие звуковые частоты создаются на меньшей правой стороне сиринкса, тогда как большая левая сторона создает более низкие звуки. Быстро переключаясь между двумя сторонами, коровьи трупиалы создают булькающий эффект, который придает их пению звук, похожий на шум воды.

Ученые также обнаружили, что птицы используют необычную технику дыхания, чтобы сформировать свою мелодию.

Как отметил соавтор исследования и нейробиолог Брентон Купер, коровьи трупиалы на короткое время задерживают дыхание, чтобы создать давление в сиринксе. Когда это давление внезапно освобождается, оно создает резкий звук, напоминающий плеск.

