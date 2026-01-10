Европа 'ошеломлена, напугана и нервничает' из-за претензий Трампа на Гренландию, - NYT

Некоторые европейские топ-чиновники не исключают, что Трамп хочет войти в историю именно как "собиратель земель", и вопросы безопасности его не интересуют.

В Европе "ошеломлены" и "почти паникуют" из-за последних заявлений администрации президента США о намерениях аннексировать Гренландию. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на информированные источники.

Издание отмечает, что в Дании уже привыкли к словесным посягательствам Трампа на Гренландию, хотя и относились к ним серьезно. Но на этой неделе ситуация обострилась.

Грозная риторика

В понедельник в эфире CNN выступал один из ближайших помощников президента Трампа Стивен Миллер. Журналисты попросили его подтвердить, что Белый дом не планирует применять военную силу для захвата Гренландии. Однако Миллер не только отказался предоставить такое подтверждение, но и поставил под сомнение юридический статус Гренландии как части Дании.

Видео дня

"Настоящий вопрос заключается в том, по какому праву Дания утверждает контроль над Гренландией? Очевидно, что Гренландия должна быть частью Соединенных Штатов", - сказал он.

Как пишет NYT, слова Миллера в совокупности с рядом новых высказываний Трампа по поводу Гренландии "ошеломили" премьер-министра Дании Метте Фредериксен и создали "чувство почти паники" среди ее коллег в Европе.

По словам десятка неназванных собеседников издания, комментарии Миллера и Трампа "кристаллизовали опасность", с которой сталкивается Европа в лице нынешней администрации США. Сейчас европейцы работают за кулисами над потенциальными сценариями реагирования, включая предоставление США доступа к полезным ископаемым Гренландии и наращивание сил НАТО в регионе для противодействия России и Китаю, которые, по словам Трампа, чуть ли не завтра захватят остров.

Настоящие мотивы Трампа

В Европе сохраняется консенсус о необходимости избегать политической конфронтации с Трампом. Однако в частном порядке европейские чиновники выражают опасения, что Гренландия нужна президенту США не из соображений безопасности или экономики, а чтобы "Сделать Америку Великой Снова". Как сказал один европейский министр иностранных дел, Трамп, вероятно, стремится войти в историю как тот, кто расширил территорию США впервые за очень долгое время.

В пятницу в Белом доме Трамп, похоже, косвенно подтвердил эти опасения.

"Я хотел бы заключить соглашение легким путем, но если мы не сделаем это легким путем, нам придется сделать это трудным", – сказал он, отвечая на вопрос о Гренландии.

По словам собеседников NYT, даже привыкших к нападкам Трампа европейских политиков такие комментарии "ошеломили, испугали и нервировали". Европейцы боятся прямо ссориться с Трампом в частности из-за того, что США до сих пор играют важную роль в поддержке украинского сопротивления российской агрессии. А эту войну Европа считает экзистенциальной для себя.

Премьер Дании публично предупредила, что попытка США захватить Гренландию силой "будет означать конец альянса НАТО". Еще более резким было заявление Министерства обороны Дании, где предупредили, что в случае вторжения в Гренландию датские солдаты получат разрешение стрелять, не дожидаясь указаний от начальства.

Несколько чиновников, с которыми разговаривали журналисты, признали, что пока нет признаков неизбежности вторжения. Европейские лидеры пытаются выяснить, насколько реальна угроза, и не хотят идти на эскалацию, пока не поймут истинных намерений Трампа.

Ситуация вокруг Гренландии: последние новости

Как писал УНИАН, лидеры пяти политических партий парламента Гренландии выступили с совместным заявлением против территориальных претензий Дональда Трампа, подчеркнув, что остров должен самостоятельно определять свое будущее и не стремится ни к американскому, ни к датскому гражданству. Политики обвинили президента США в пренебрежительном отношении и призвали оставить Гренландию в покое.

Также мы писали, что подавляющее большинство американцев не поддерживают силовую аннексию Гренландии. Опрос YouGov показал, что 72% американцев против применения силы в этой ситуации, и только 7% поддерживают такой сценарий.

