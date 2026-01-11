Скрытное продвижение россиян: в ВСУ показали, чем это для них закончилось в Покровске (видео)

Вражеские пехотинцы хотели пробраться в северную часть Покровска.

Более 20 вражеских пехотинцев пытались воспользоваться погодными условиями для скрытного выдвижения и передвижения в северной части Покровска. Об этом сообщает в Telegram 7 корпус Быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Отмечается, что в северной части Покровска противник предпринял попытку штурма позиций подразделений 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады 7 корпуса ШР ДШВ, но их десантники своевременно обнаружили и дали жесткий отпор.

"Благодаря слаженным действиям наши десантники нанесли огневое поражение противнику. После этого штурмовая группа противника потеряла возможность дальше продвигаться, была вынуждена укрываться в частных зданиях и подвальных помещениях", - говорится в сообщении.

Сичеславские десантники провели доразведку и ликвидировали противника в тех местах, где он спрятался.

7 корпус также показал видео отражения атаки россиян и завершающий этап уничтожения штурмовой группы противника.

Ситуация на фронте

Как сообщал УНИАН, военный аналитик, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман отмечал, что у российских захватчиков есть новый конечный срок по захвату Покровска, Мирнограда и Гуляйполя. Теперь командование требует от них сделать это до февраля.

По его словам, уже наблюдается увеличение количества боевых столкновений - более 200 в день, чтобы выполнить распоряжение российского диктатора.

Эксперт отметил, что сейчас зимняя погода будет влиять на ситуацию на линии фронта, но дело не только в погоде. В морозную погоду крайне трудно предпринимать какие-либо активные действия.

